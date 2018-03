I poveri sono il vostro tesoro

[L'analisi] Gli italiani sono sempre più poveri - ma attenti l'America è messa peggio di noi nonostante la disoccupazione sia sparita : La disuguaglianza in tutto il mondo è in aumento l'1% più ricco controlla il doppio della ricchezza del 50% più povero ma non si manifesta ovunque allo stesso ritmo. L'Europa sembra un'eccezione ...

L'esercito dei poveri raddoppiato in un decennio : da 2 - 3 milioni sono diventati 4 - 7 milioni : Che la Grande Crisi avesse peggiorato - e di tanti - le condizioni economiche di molte famiglie, era noto. Che in Italia molte persone fossero state trascinate verso la povertà, purtroppo si sapeva. ...

Istat - in dieci anni gli italiani poveri sono raddoppiati. Nel 2006 erano 2 - 3 milioni - nel 2016 sono diventati 4 - 7 milioni : Gli italiani poveri sono raddoppiati in dieci anni. È quanto si evince dalle tabelle dell'Istat sugli indicatori di povertà assoluta che sono state analizzate dall'Adnkronos: se nel 2006 erano 2,3 milioni, nel 2016 sono diventati 4,7 milioni, con un incremento del 106,9 per cento.L'incremento maggiore di famiglie in povertà assoluta, in termini percentuali, spiega l'Adnkronos, si registra nelle Regioni del Centro (+133,8%); ...