“Ho un tumore al cervello” L’amata cantante confessa il suo male Sale sul palco nel

“Un doloroso tumore…”. Choc all’Isola dei Famosi. Il concorrente lo confessa soltanto adesso e svela il motivo per cui ha scelto di partecipare al reality : “Ho bisogno di soldi per le cure”. Una tragedia inaspettata e terribile : Nonostante le polemiche con Franco Terlizzi e la purtroppo breve permanenza all’Isola dei Famosi è entrato nel cuore di tutti. In molti già lo conoscevano per il suo ‘particolare’ modo di vedere la realtà un uomo dai poteri straordinari, in gradi di vedere che ci accompagna nel cammino in questa vita terrena. Craig Warwick sfortunatamente a causa di un problema di salute ha dovuto lasciare prima del dovuto l’Honduras, ma erano necessarie ...

Monica Leofreddi : “Ho avuto un tumore della pelle - mi è passata tutta la vita davanti” : Monica Leofreddi ha avuto un cancro ma per fortuna il suo è un esempio di “buona e felice prevenzione”, come ha sottolineato Bruno Vespa nella puntata di Porta a porta di mercoledì 21 febbraio su Rai1 in cui era ospite la conduttrice. Monica Leofreddi: “Non volevo fare la mappatura dei nei perché stavo allattando…” Nel […] L'articolo Monica Leofreddi: “Ho avuto un tumore della pelle, mi è passata tutta ...

Quarto Grado - Sabrina Scampini in tv : “Ho avuto un tumore” | Il video : Quarto Grado, Sabrina Scampini in tv: “Ho avuto un tumore” | Il video Quarto Grado, Sabrina Scampini in tv: “Ho avuto un tumore” | Il video Continua a leggere L'articolo Quarto Grado, Sabrina Scampini in tv: “Ho avuto un tumore” | Il video sembra essere il primo su NewsGo.

“Ho avuto un tumore” - Daria Bignardi si racconta a Vanity Fair : Daria Bignardi durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair rivela: “Ho avuto un tumore, la chemioterapia fa schifo, ma serve” Dopo le rivelazioni di Nadia Toffa che, tornata alla conduzione de “Le Iene Show“, ha raccontato la sua lotta contro il cancro, anche Daria Bignardi spiazza tutti annunciando di aver combattuto e sconfitto il male del secolo. Daria Bignardi: ho avuto un cancro “Ho avuto un tumore, la ...

Daria Bignardi : “Ho avuto un tumore al seno - ma ora sono guarita” : Daria Bignardi: “Ho avuto un tumore al seno, ma ora sono guarita” La giornalista ha raccontato per la prima volta nel corso di un’intervista a “Vanity Fair” il suo dramma Continua a leggere L'articolo Daria Bignardi: “Ho avuto un tumore al seno, ma ora sono guarita” sembra essere il primo su NewsGo.

Daria Bignardi parla per la prima volta della sua malattia : “Ho avuto un tumore al seno. La chemioterapia fa schifo ma serve” : “Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo appena terminata l’ultima stagione delle Invasioni barbariche“. Daria Bignardi ha deciso rompere il silenzio e, in un’intervista a Vanity Fair, racconta di aver avuto un tumore al seno. Di essersi sottoposta alla chemioterapia e di aver indossato una parrucca quando perse i capelli. Finora non ne aveva mai parlato e in pochissimi erano a conoscenza della sua ...