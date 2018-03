Hal 9000 in Lomellina

ilfoglio

: Han rifatto HAL! Ma ormai è passato! È già l'era di LCN! ?? - jakclive : Han rifatto HAL! Ma ormai è passato! È già l'era di LCN! ?? - MonicaMercati : RT @DaniloSpanu: Utilizzo le mie capacità nel modo più completo; il che, io credo, è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sp… - mpietropoli : @pisuch @BonnieLaCozza @ilSimoPole @lucaddi @themick79i @bermat @MarcoModicano @gastanuke @ornmig @FoodEmperor… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Un laboratorio non segreto e non chiuso: fin dai primi stadi il mondo accademico è stato il benvenuto, per studi specifici Secondo l'ad di Eni, Claudio Descalzi , l'HPC4 possiede il potenziale per ...