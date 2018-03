Grazia Verasani | È un mondo in cui i cretini sono la maggioranza Sono furiosa

huffingtonpost

(Di domenica 11 marzo 2018) "Il maschilismo in Italia esiste, ed è frutto di una sottocultura televisiva che in trent'anni ha distrutto ogni cosa". Così parlò. Scrittrice, autrice di film e di canzoni, consacrata alla notorietà dall'eroina Giorgia Cantini, protagonista nel 2004 di Quo vadis baby? da cui Gabriele Salvatores trasse prima un lungometraggio, dunque una serie tv., nota per il suo pensiero contro corrente, si definisce "una pazza buona. Nel senso che mi faccio mille paranoie, che ho una famiglia disfunzionale di amici che amano l'arte, la musica, i libri e sto bene così, a parlare di queste cose, a ridere di tutto, a trovare un risvolto comico in ogni cosa, anche la più dolorosa. Conosco la depressione. Ho imparato a non prendermi troppo sul serio. A volte ci riesco".Il suo non prendersi troppo sul serio sfiora a tratti una delle ...