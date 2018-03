Gravi accuse di omofobia nei confronti di Franco all' Isola dei Famosi 2018

Blastingnews

: Gravi accuse nei confronti di #Uncleswagg, moderatore di #Overwatch - EsportersIT : Gravi accuse nei confronti di #Uncleswagg, moderatore di #Overwatch - MastrotekPino : Uomini e Donne news, gravi accuse di violenza sessuale - SabrinaIlaria1 : @forumJuventus Per muovere accuse tanto gravi, occorrono delle prove concrete. Altrimenti si rischia di venir quere… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Ieri sera è andata in onda sul canale Mediaset la puntata del reality show #dei, giunto quest'anno alla 13esima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La puntata ha messo in evidenza un problema alquanto grave che si è verificato tra due naufraghi. Stiamo parlando di Craig Warwick e #Terlizzi.all'interno dell'dei? Il caso diTerlizzi Alessia Marcuzzi, dopo aver informato il naufragodelledimosse dal suo ex compagno diCraig Warwick, l'uomo ha reagito molto duramente neidel sensitivo. Si è venuto a creare un botta e risposta tra i due:ha eserdito affermando che ha molti amici gay e che non è una persona omofoba. Ha anche detto che se Craig non gli chiede scusa per queste terribilinei suoi, provvedera' a denunciarlo. Il sensitivo, ormai ritornato a casa in ...