Governo | Di Maio ci riprova | “Disposti a un confronto | i cittadini ci guardano” E cita

Bannon : "Salvini e Di Maio facciano un Governo insieme" : 'Il leader della Lega rappresenta il Nord, ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre il leader Cinquestelle propone il reddito di cittadinanza, una versione dell' economia sussidiata , che manderà ...

M5S - Di Maio risponde ai vescovi : 'Faremo il possibile per formare un Governo vicino alla gente' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il Governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

SONDAGGI Governo ELEZIONI 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : "M5S AL Governo"/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: "M5S al GOVERNO". Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto.

I paletti di Di Maio e Salvini sulla trattativa di Governo : irrinunciabili le rispettive leadership : L'altro capitolo riguarda il Def, il documento di economia e finanza che entro il 10 aprile dovrà essere consegnato al parlamento. Sia la Lega che i 5 Stelle vedono il Def come la prima occasione per ...

Parlamento - M5s al Governo con centrodestra?/ Prove di accordo per le presidenze con Di Maio : gli scenari : Parlamento, M5s al governo con centrodestra? Prove di accordo per le presidenze con Di Maio: gli scenari e le ultime notizie sul post-elezioni politiche.

