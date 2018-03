Google Chrome rende più semplice l’esportazione delle password

Google Lens riconosce ora animali e piante - e arriva anche su ChromeOS : Google Lens sa ora riconoscere animali e piante, anche se solo tramite Google Foto, e arriva anche sui dispositivi con ChromeOS: ecco le ultime novità sul servizio di machine learning dedicato alle immagini di Google. L'articolo Google Lens riconosce ora animali e piante, e arriva anche su ChromeOS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 : Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Ad oggi, se provate con Chrome ad abilitare le notifiche di un determinato sito web (tra cui il nostro), potrete notare come queste arrivino tramite un badge proprietario di Mountain View. Secondo quanto riportato da un ...

Google Chrome ora è compilato con il Clang - abbandonato il Visual C+++ : Fin’ora il browser Google Chrome per Windows è sempre stato compilato usando il compilatore fornito con Visual Studio, il Visual C++ Compiler (cl.exe), ma le cose sono cambiate. Per allinearsi alle versioni Linux e Mac OS, Google è passata al Clang, un compilatore LLVM based che permetterà loro di riutilizzare le configurazioni scritte per gli altri OS. La differenza per gli utenti non dovrebbe vedersi, salvo gravi bug generati ...

Google aggiorna Traduttore - Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu : Google aggiorna le applicazioni Chrome, Traduttore e Google Plus, con novità dal punto di vista grafico, nuovi controlli e menu, preparandosi inoltre a introdurre nuove funzioni in una di esse. L'articolo Google aggiorna Traduttore, Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

Google sta migliorando le Progressive Web Apps su Chrome e Chrome OS : Google sta lavorando sodo con lo scopo di migliorare le Progressive Web Apps sulle piattaforme Chrome e Chrome OS e renderle sempre più simili a veri programmi desktop. Stando agli screenshot condivisi da un collaboratore di Chromium, i risultati sono davvero eccellenti. Scopriamoli insieme. L'articolo Google sta migliorando le Progressive Web Apps su Chrome e Chrome OS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome 65 Beta rimuove il flag che apre tutti i link delle app come schede personalizzate di Chrome : Pare che in Google Chrome 65, attualmente in versione Beta, non esista più un modo per forzare tutte le app a utilizzare le schede personalizzate L'articolo Google Chrome 65 Beta rimuove il flag che apre tutti i link delle app come schede personalizzate di Chrome è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast : Continuano ad arricchirsi le possibilità di interazione e le risposte che Google Home è in grado di fornire, l'ultima in ordine di tempo riguarda la capacità dell'assistente di Google di mostrare risultati sotto forma di molteplici video di YouTube tramite Google Chromecast, direttamente sulla TV dell'utente. L'articolo Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast è stato pubblicato per la prima volta ...

Google Chrome adesso pulisce automaticamente gli URL quando vengono condivisi : Google Chrome, con la versione 64 da poco rilasciata, finalmente pulisce in maniera automatica gli URL quando vengono condivisi. L'operazione viene compiuta automaticamente da Chrome, quando l'utente fa uso dell'apposito menu Condividi. Tramite la barra degli URL, selezionando manualmente il testo, è comunque possibile condividere il link per intero. L'articolo Google Chrome adesso pulisce automaticamente gli URL quando vengono condivisi è ...

SwiftKey Beta risolve un bug nella scrittura su form come Disqus da Google Chrome : SwiftKey si aggiorna nella versione di Beta per risolvere un piccolo problema che causava malfunzionamenti all'autocorrezione delle parole e alla previsione dei termini successivi su form come Disqus da Google Chrome. L'articolo SwiftKey Beta risolve un bug nella scrittura su form come Disqus da Google Chrome è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome adesso vi blocca i banner invasivi dei siti web : Secondo gli ultimi sondaggi, la maggioranza degli utenti tende ad installare ad-block ed estensioni simili al browser del proprio PC perchè ritieni gli annunci troppo invasivi. Infatti, solitamente, i banner pubblicitari dei siti web di per sè non sono fastidiosi, non fanno male a nessuno e aiutano i gestori a sostenere tutte le varie spese, tuttavia, i problemi subentrano nel momento in cui questi sono veramente troppo invadenti. Google, avendo ...