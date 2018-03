Gol? No | assist Nainggolan s' è geneticamente modificato

Destro torna decisivo e trascina il Bologna : Gol ed assist contro il Genoa - Ballardini di nuovo sulla terra [FOTO] : 1/12 LaPresse/Filippo Rubin ...

Bologna-Genoa 2-0 in diretta : Gol e assist per Destro LIVE : Bologna-Genoa 2-0 LIVE 49' Destro, Falletti Tabellino Bologna , 3-5-1-1, : Mirante; Romagnoli, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Poli , Falletti, , Pulgar, Nagy, Masina; Dzemaili; Destro. All. ...

Napoli-Spal 2-0 - match in diretta : Allan - Gol e assist per Hamsik : Il Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Sarri giocano la seconda...

Torino-Juventus 0-1 : Gol di Alex Sandro - che assist di Bernardeschi. Higuain k.o. : Missione compiuta e messaggio, chiarissimo, a un Napoli che oggi tenterà di rispondere contro la Spal. Il derby della Mole è bianconero, con la Juventus che batte il Torino grazie al tap-in di Alex ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ 25^ giornata - le nostre dritte : Immobile - non solo Gol ma anche assist : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Mertens. Dopo la due giorni di Coppe è tutto pronto per un nuovo turno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:46:00 GMT)

Gol Eder : basta un minuto all’Inter per passare in vantaggio! Karamoh e Brozovic “confezionano” l’assist [VIDEO] : Gol Eder, dopo un minuto ed una manciata di secondi, l’Inter è già in vantaggio. Si tratta del 4° gol nelle ultime 5 gare giocate da titolare dall’attaccante interista, troppo spesso relegato a vice Icardi. Quest’oggi l’attaccante deve dire grazie a Karamoh e Brozovic i quali hanno lavorato al meglio un pallone sulla fascia destra, messo in mezzo dal croato e girato verso la porta di Mirante proprio da Eder che ha ...

Napoli-Lazio 4-1 | La diretta Assist Zielinski - Mertens-Gol : È il big match della 24esima giornata di serie A, l'anticipo del sabato sera con vista sullo scudetto. Il Napoli vuole riprendersi il primo posto dopo la vittoria della Juve a Firenze; la...

Calcio a 5 - Europei 2018. Portogallo-Romania 4-1 : Ricardinho spedisce in orbita i lusitani! Un Gol e due assist per spiccare il volo : Il Portogallo domina, si rilassa e poi chiude la pratica, portando a casa la vittoria nel primo match del gruppo C degli Europei 2018 di Calcio a 5. I lusitani incamerano 3 punti fondamentali per archiviare la pratica del passaggio del turno contro una Romania mai doma e capace di mettere in difficoltà nella ripresa la corazzata lusitana, sfiorando una clamorosa rimonta dopo un primo tempo a senso unico e capitolando soltanto nelle battute ...

Inter-Roma - gaffe di Santon - ma che Gol El Shaarawy : l’assist è di Alisson! [VIDEO] : Si sblocca Inter-Roma con un gol di El Shaarawy. Il Faraone ha messo a segno una rete bellissima anche se favorita da un buco abbastanza clamoroso di Santon che non interviene come dovrebbe su un lancio direttamente dalla porta da parte del brasiliano Alisson. Assist del portiere, lancio perfetto per El Shaarawy il quale si porta avanti il pallone e poi beffa Handanovic con un cucchiaio davvero perfetto degno del suo ex collega Totti che ha ...

Genoa - mago Taarabt : Gol e assist per il rilancio : La bellezza dello sport. Trattare la sfera con proprietà di controllo. Suola e tacco, punta ed esterno. Parabole con il contagiri. Soluzioni che si irradiano con l'ampiezza di un arcobaleno sotto il ...