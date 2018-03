Gli orti marini della Liguria alla conquista del mondo

Siria - si arrende anche l’Onu : “Mille morti in 20 giorni - corpi in putrefazione neGli edifici” : Siria, si arrende anche l’Onu: “Mille morti in 20 giorni, corpi in putrefazione negli edifici” Sajjad Malik, il rappresentante in Siria dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, è entrato con un convoglio nella Ghouta orientale e ha descritto la drammatica situazione umanitaria degli abitanti intrappolati nell’enclave ribelle. Dal 18 febbraio sono oltre 1.000 i morti. […] L'articolo Siria, si arrende anche l’Onu: “Mille morti in ...

Siria - si arrende anche l’Onu : “Mille morti in 20 giorni - corpi in putrefazione neGli edifici” : Sajjad Malik, il rappresentante in Siria dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, è entrato con un convoglio nella Ghouta orientale e ha descritto la drammatica situazione umanitaria degli abitanti intrappolati nell'enclave ribelle. Dal 18 febbraio sono oltre 1.000 i morti. Intanto i primi jihadisti hanno cominciato ad abbandonare la zona.Continua a leggere

Disturbi alimentari : ne soffrono più di 3 milioni di italiani - miGliaia di morti : Fanno migliaia di vittime l’anno, 3.240 nel 2016, e riguardano tre milioni e mezzo di persone, eppure si fa ancora fatica a riconoscerli, con una grande confusione tra sintomi e manifestazioni. I Disturbi alimentari sono un problema ancora grave, e anzi riguarda sempre nuovi soggetti, ricordano gli esperti in occasione della giornata del Fiocchetto lilla che si celebra il 15 marzo. “Purtroppo il numero dei pazienti non accenna a ...

Erice - Gli abitanti del Cortile Adragna : Senza casa e abbandonati. Nessuno ci aiuta : Dicono di vivere da una settimana in una specie di incubo. Senza casa, Senza aiuto. Chi dorme dagli amici, chi dai genitori. Sono gli abitanti della zona del Cortile Adragna, ad Erice, proprio sotto ...

Elezioni 4 marzo - Striscia la Notizia denuncia i broGli : 'Hanno votato anche i morti' : Nella serata di venerdì 9 marzo, a Striscia la Notizia , Canale 5, ore 20.35, va in onda una nuova inchiesta su presunti brogli nelle votazioni degli italiani all'estero , in particolare in Australia.

Alcuni consiGli per sceGliere i supporti TV : I supporti TV sono strumenti utili. Vengono scelti per esempio da coloro che hanno una casa molto piccola e vogliono

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il gossip è scatenato : ecco cosa Gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

Salute : la vita sportiva la “pillola” miGliore contro l’invecchiamento : Una vita sportiva è la ‘medicina’ migliore per rallentare l’invecchiamento. Lo ha stabilito uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, che ha confrontato due gruppi, uno formato da anziani che per tutta la vita hanno fatto una regolare attività sportiva e l’altro (adulti e giovani) che non hanno mai fatto sport. Ebbene, i risultati del lavoro dimostrano che i primi hanno un ...

Salute : l’attività sportiva la miGliore arma contro l’invecchiamento : Uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, pubblicato su “Aging Cell“, ha rilevato che nelle persone anziane che hanno praticato attività sportiva tutta la vita, il livello di invecchiamento, l’efficienza del sistema immunitario e la massa muscolare sono migliori rispetto ad anziani che non l’hanno mai praticata. I ricercatori hanno studiato 125 ciclisti dilettanti con ...

Valentina Ferragni - forti accuse da parte deGli haters : ... anche lei è costretta a vivere la dura vita da 'sorella di', che la obbliga a stringere i denti per affermarsi in questo mondo pieno di 'leoni pronti ad attaccarla'. Nel suo percorso difficile non è ...

Si tornerà a volare neGli aeroporti del Kurdistan : Teleborsa, - I voli internazionali da e per gli aeroporti della regione autonoma del Kurdistan iracheno riprenderanno prima del 21 marzo . Ne dà notizia l'agenzia Nova, riprendendo le dichiarazioni ...

Si tornerà a volare neGli aeroporti del Kurdistan : I voli internazionali da e per gli aeroporti della regione autonoma del Kurdistan iracheno riprenderanno prima del 21 marzo . Ne dà notizia l'agenzia Nova, riprendendo le dichiarazioni del primo ...

“In diretta su Facebook : schizzi di sangue ovunque”. Il video dell’orrore. Massacra la moGlie davanti al fiGlio e poi decide di spiegare online l’agghiacciante motivo con tanto di invito choc : “Condividete e fatelo anche voi” (Attenzione - immagini molto forti) : Un orrore senza limiti che neanche si riesce a immaginare. Purtroppo non si tratta di un film ma di una dolorosissima realtà. Un uomo di 41 anni ha ucciso barbaramente, prendendola a coltellate, la moglie per poi far partire una diretta si Facebook in cui spiega i motivi del suo gesto e perché tutte le donne dovrebbero stare attente. Sulle mani e sul viso il sangue della donna che aveva scelto per la vita, uccisa perché si rifiutava di ...

Ivan Zazzaroni : età - altezza - fidanzata e fiGli. Tutto sul giornalista sportivo e giudice di “Ballando con le stelle” : giornalista sportivo, direttore di settimanali e caporedattore di alcune delle testate sportive più famose, prestato al ballo, in veste di giudice di ”Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di Ivan Zazzaroni che, nell’edizione 2018 sarà all’altezza del suo ruolo di giurato. È stato il direttore dei settimanali sportivi Guerin sportivo e Autosprint; per nove anni è stato ...