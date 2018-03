Giudici di pace 2018 : ecco lo stipendio annuale e tutti i dettagli sul tirocinio : Dopo l’aggiornamento sui concorsi pubblici riservati agli economisti e ai giuristi ecco in questo articolo un focus sul periodo di formazione previsto dopo il superamento del concorso pubblico per 400 Giudici di pace bandito dal Ministero della Giustizia il 15 febbraio. Più precisamente 300 posti sono per i Giudici onorari di pace e 100 sono per i vice procuratori onorari. Il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con ...

Clandestini - i Giudici di pace rimpatriano con voli Alitalia : Sono le undici del mattino di martedì, alla Guastalla. Aula di udienza negli uffici del Giudice di pace. I poliziotti accompagnano davanti al giudice un cinese dall'aria avvilita. Il prefetto ha firmato il giorno prima il suo ordine di rimpatrio immediato e forzato. Il giudice lo ascolta brevemente, poi guarda le carte e decide: espulsione immediata. Lo portano a Linate e lo imbarcano per la Cina. Volo Alitalia, perché non ci sono accordi ...

Sciopero oggi 26 gennaio 2018/ Giudici di pace - Poste - Telecom e Ataf : Firenze - autobus fermi (ultime notizie) : Sciopero oggi 26 gennaio 2018: le ultime notizie. Giudici di pace, Poste, Telecom: info e modalità. Si ferma anche Ataf: a Firenze autobus fermi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Caos per lo sciopero dei Giudici di Pace : Sono stati rinviati già 400 mila processi. Alla protesta si uniranno anche i Giudici onorari. I magistrati chiedono un trattamento economico adeguato ai maggiori incarichi a loro destinati

Sciopero oggi 18 gennaio 2018/ Telecom Italia - Rai e Giudici di pace : garantita un'udienza alla settimana : Sciopero oggi 18 gennaio 2018: Telecom Italia, Rai e giudici di pace. Questi ultimi garantiscono un'udienza alla settimana. Braccia incrociate anche nel settore del credito(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:22:00 GMT)

Sciopero dei Giudici di pace : 200mila cause saltate in tutta Italia : È iniziata oggi la seconda settimana dello Sciopero di un mese dei giudici di pace, che si protrarrà sino al 4 febbraio. E, come era prevedibile, l'astensione ha causato il blocco del servizio per ...

Giudici accoltellati in tribunale - perizia sull'aggressore : 'Capace di intendere e di volere - ma non ha premeditato' : Roberto Ferracci, il 53enne di Spello che il 25 settembre scorso si introdusse negli uffici del tribunale civile di Perugia armato di coltelli, ferendo due Giudici, è 'Capace di intendere e di volere ...

Sciopero Giudici di pace - adesioni superiori al 90% in tutt'Italia : È iniziato oggi lo Sciopero record di un mese dei giudici di pace, che si protrarrà sino al 4 febbraio. Le adesioni sono altissime in tutta Italia e superiori al 90%. Durante lo Sciopero i giudici di ...

Uffici dei Giudici di pace fermi un mese. Come regolarsi per gli atti : Da lunedì 8 gennaio giudici di pace in sciopero per 4 settimane consecutive per contestare la riforma voluta dal ministro Andrea Orlando: verranno garantiti solo gli atti indifferibili e urgenti, nonché la tenuta di un'udienza a settimana. "Abbiamo deciso di impugnare dinanzi al Tar Lazio tutte le disposizioni attuative dell'incostituzionale riforma del ministro Orlando - scrive in una nota l'Unione ...

I Giudici di pace in sciopero - : È scoppiata la rivolta. A partire da domani, e per quattro settimane consecutive, i giudici di pace incroceranno le braccia per protestare contro la riforma voluta dal ministro Andrea Orlando. ...