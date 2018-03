Ginnastica | l’Italia delle giovani continua a vincere | cresce e sogna verso Tokyo 2020

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – Le convocate di USA - Cina e Russia : show spettacolare in laguna - attesa per l’Italia : Il Trofeo di Jesolo 2018 si avviCina a grandi passi, la grande Classica della Polvere di Magnesio è ormai dietro l’angolo, l’undicesima edizione di una delle gare più importanti e prestigiose dell’anno si disputerà il 14-15 aprile. Al PalaArrex della nota località balneare andrà in scena un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Gli USA non saranno presenti come Nazionale dopo il ...

Ginnastica - l’Italia guarda al futuro con le giovani : D’Amato e Villa promosse. Bentornata Ferlito - Mori sempre al top - Meneghini c’è : La stagione della Ginnastica artistica vivrà i propri momenti clou soltanto nella seconda parte dell’anno con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre ma già ieri sono arrivate delle prime indicazioni. La prima tappa della Serie A disputata ad Arezzo ha consegnato la solita vittoria della Brixia Brescia che ha dominato la gara rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice e ha regalato delle suggestioni ...

Ginnastica - Serie A 2018 – L’Italia si rimette in moto : Mori e Meneghini le certezze - tante big out - giovani alla ribalta : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica scatterà sabato 3 marzo ad Arezzo. Prima tappa interlocutoria come da tradizione, la stagione è appena agli inizi e le ragazze non saranno sicuramente al top della forma visto che gli appuntamenti cruciali dell’anno si svolgeranno tra agosto (Europei a Glasgow) e ottobre (Mondiali a Doha). Si ricomincerà in maniera soft ma l’appuntamento è comunque importante in casa Italia: sarà importante ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 – Come può qualificarsi l’Italia? La squadra punta ai Mondiali - Vanessa Ferrari e le individualiste… : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è iniziata ufficialmente nel corso della stagione incominciata da pochi giorni. L’Italia vuole a tutti i costi strappare il pass per la rassegna a cinque cerchi e andare a caccia di qualcosa di importante nell’evento clou del quadriennio. Per raggiungere questo obiettivo si sta lavorando con insistenza con la classe 2003: è con queste ragazze che puntiamo a qualificarsi per il Sol ...

Ginnastica - l’Italia inizia il 2018 in palestra! Collegiale a Brescia : ci sono Mori - Meneghini e Maggio. Tutte le convocate : l’Italia della Ginnastica artistica non conosce soste e vuole farsi subito trovare pronta per l’inizio del nuovo anno. Il 2018 comincia infatti con un Collegiale che si terrà al PalAlgeco di Brescia dal 4 al 6 gennaio. Un primo incontro per fare un punto della situazione dopo quasi due mesi senza gare e soprattutto per pianificare gli appuntamenti della prossima stagione. Queste le ragazze convocate dal DT Enrico Casella: Lara Mori Elisa ...

Ginnastica - le nuove seniores dell’Italia per il 2018 : la classe 2002 diventa grande. Martina Basile guida il quartetto : Buon Anno, Ginnastica artistica! Buon Anno a tutte le nate nel 2002 che, da qualche ora, sono ufficialmente entrate nella categoria seniores. Come ogni 1° gennaio tutte le ragazze che compiranno 16 anni nella stagione appena incominciata diventano ufficialmente delle “grandi” e potranno partecipare a tutte le gare che contano a partire da Mondiali, Europei, tappe di Coppa del Mondo e ovviamente Olimpiadi (non è questo l’anno ...

Ginnastica - 2018 fondamentale per l’Italia. Giovani in rampa di lancio - aspettando le veterane. E Vanessa Ferrari… : Buon anno a tutta la Ginnastica artistica, l’alba sorge su un nuovo giorno dopo una notte di bagordi e inizia una nuova stagione che si preannuncia altamente spettacolare e imperdibile. Non c’è tempo per fermarsi e per festeggiare, la Polvere di Magnesio richiede allenamenti continui e infatti l’Italia incomincerà questo 2018 con un collegiale a Brescia: non si lascia nulla al caso, è ufficialmente incominciata la marcia verso ...

