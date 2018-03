Ginnastica | International Gymnix 2018 – Italia in trionfo a Montreal! Asia D’Amato

Ginnastica - International Gymnix 2018 – Asia D’Amato seconda a Montreal! Allaire-Bourgie vince di un decimo dopo il ricorso : Asia D’Amato sale sul secondo gradino del podio agli International Gymnix, prestigiosa gara di livello mondiale che si è svolta a Montreal (Canada). L’Italia fa festa oltreoceano grazie a uno dei talenti più promettenti del nostro movimento, una delle quattro moschettiere classe 2003 che fanno sognare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 15enne in forza alla Brixia Brescia si è resa protagonista di una gara di assoluto livello ...

Ginnastica - International Gymnix 2018 – Asia D’Amato stellare : vittoria memorabile a Montreal! Sbancata la concorrenza - Italia in festa : Asia D’Amato ha vinto gli International Gymnix, prestigiosa gara di livello mondiale che si è svolta a Montreal (Canada). L’Italia fa festa oltreoceano grazie a uno dei talenti più promettenti del nostro movimento, una delle quattro moschettiere classe 2003 che fanno sognare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 15enne in forza alla Brixia Brescia si è resa protagonista di una gara di assoluto livello e si è imposta con il ...

