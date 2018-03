Ginnastica | International Gymnix 2018 – Asia D’Amato stellare | vittoria memorabile a

Ginnastica - International Gymnix 2018 – Italia d’assalto per la vittoria. Stanotte le azzurrine 2003 per volare in alto : Questa notte (ore 00.30) l’Italia andrà a caccia del bottino pieno agli International Gymnix, tradizionale competizione di livello internazionale che si svolge a Montreal (Canada). Nella città che hanno ospitato i Mondiali pochi mesi fa, la nostra Nazionale proverà a mettersi in luce in un contesto altamente competitivo e cercherà di migliorare il secondo posto dello scorso anno, ottenuto dopo aver tenuto testa agli USA per tre quarti di ...