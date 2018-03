Ginevra 2018 - Sportive e supercar | le più belle del Salone - FOTO GALLERY

Ginevra 2018 - Tutte le Suv e le crossover del Salone - FOTO GALLERY : Per la seconda volta consecutiva, una Suv è stata nominata Auto dellAnno: la Peugeot 3008 del 2017 ha infatti lasciato il testimone alla Volvo XC40, prima vettura della Casa svedese a finire nellalbo doro del premio. Assegnato, come di consueto, alla vigilia del Salone di Ginevra (aperto al pubblico fino al 18 marzo; qui Tutte le info). Proprio alla kermesse elvetica i visitatori troveranno novità in abbondanza tra i veicoli a ruote ...

1000 Miglia 2018 a Ginevra la presentazione : 1000 Miglia 2018 a Ginevra la presentazione. 450 equipaggi dai 5 continenti. Da mercoledì 16 a sabato 19 maggio, le vetture provenienti da 72 case costruttrici attraverseranno... L'articolo 1000 Miglia 2018 a Ginevra la presentazione proviene da Roma Daily News.

Salone di Ginevra 2018 - Come arrivare - orari - info e prezzi : Dopo le giornate stampa, oggi, 8 marzo, apre al pubblico l'88esima edizione del Salone di Ginevra, che si concluderà domenica 18. Ecco tutte le informazioni utili per raggiungere e visitare la rassegna internazionale svizzera. Nel frattempo non perdete il nostro speciale con news, foto e video dagli stand. orari di apertura. Il Palexpo, che ospita il Salone, è aperto dalle 10 alle 20 nei giorni infrasettimanali e dalle 9 alle 19 il sabato e la ...

Salone di Ginevra 2018 - tutte le auto ibride : Se le auto elettriche si sono prese il centro della scena al Salone di Ginevra 2018, le ibride non sono rimaste certo a guardare, anzi. I cinque modelli di cui vi parliamo oggi sono tutti pronti per essere commercializzati, tranne uno che comunque non è così lontano dalla produzione in serie, mentre le elettriche nella quasi totalità dei casi sono delle concept car bellissime e futuristiche. Come dire che se l’elettrico rappresenta la ...

Salone di Ginevra 2018 - Apre oggi : come arrivare - orari - info e prezzi : Dopo le giornate stampa, oggi, 8 marzo, Apre al pubblico l'88esima edizione del Salone di Ginevra, che si concluderà domenica 18. Ecco tutte le informazioni utili per raggiungere e visitare la rassegna internazionale svizzera. Nel frattempo non perdete il nostro speciale con news, foto e video dagli stand. orari di apertura. Il Palexpo, che ospita il Salone, è aperto dalle 10 alle 20 nei giorni infrasettimanali e dalle 9 alle 19 il sabato e la ...

Salone Ginevra 2018 - Bugatti Chiron Sport : La Chiron Sport è "dimagrita" di ben 18 kg grazie all'utilizzo di fibra di carbonio e altri materiali all'avanguardia. Bugatti ha anche modificato la rigidità degli ammortizzatori e il differenziale ...

Salone di Ginevra 2018 - un Leone Peugeot da 12 metri : Non ci sono soltanto le auto, al Salone di Ginevra, ma anche qualche… Leone! Uno di certo è ben presente al centro dello stand di Peugeot, sul quale svetta con maestosa imponenza. Per celebrare i 160 anni dalla ideazione del suo logo, infatti, l’azienda francese, per il tramite di Peugeot Design Lab (il centro studi, interno all’azienda francese, che opera con la missione di mettere la competenza e il know-how di Peugeot al ...

Ginevra scalda i motori del Salone 2018 : Ginevra scalda i motori del Salone 2018 Sono almeno 90 le anteprime mondiali, con le italiane che lanciano il guanto di sfida Continua a leggere L'articolo Ginevra scalda i motori del Salone 2018 proviene da NewsGo.

Salone di Ginevra 2018 - Renault EZ-GO : Tra le tante novità e i numerosi concept presenti a Ginevra al Salone dell'automobile 2018 troviamo anche la EZ-GO di Renault. Più che una semplice auto futuristica "easy-GO" rappresenta un servizio ...

Salone Ginevra 2018 - Nissan IMx Kuro Concept : Il futuro dell'automobile in questi giorni si trova a Ginevra con il Salone 2018. Tutte le principali case automobilistiche hanno portato innovazioni tecnologiche degne di nota ma probabilmente ...

Salone dell'Auto di Ginevra 2018 - tra auto elettriche e dazi di Trump - : Al via l'88esima edizione della manifestazione internazionale. Protagoniste le propulsioni alternative e modelli innovativi a bassa emissione. Numerose le novità tra suv e supercar

Salone di Ginevra 2018 : anteprima mondiale della concept car I.D. VIZZION : La connettività a 360° regala un interessante viaggio nel 2030: un mondo in cui quasi tutto sarà concepibile e possibile in termini di mobilità. La tecnologia di comunicazione dell'auto si evolve ...

Hyundai : tutte le novità in diretta da Ginevra 2018 [LIVE STREAMING] : Tra pochi istanti Hyundai aprirà la propria conferenza stampa al Salone di Ginevra 2018 , che potete seguire in diretta streaming nel video sotto a partire dalle 10:15 di oggi, durante la quale presenterà le diverse novità che debuttano in anteprima alla kermesse automobilistica elvetica. Sono principalmente tre le ...

Volkswagen : la presentazione al Salone di Ginevra 2018 [LIVE STREAMING] : La panoramica I.D. di Volkswagen è arricchita da una nuova concept car denominata VIZZION , in occasione del Salone di Ginevra 2018 , aperto al pubblico tra i giorni 8 e 18 marzo. La casa presenta ...