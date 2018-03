Gianni Morandi fotografato al bagno dell’autogrill da una fan rilancia la foto | “L’ho

Ad Acireale rullo di tamburi per l'unica data siciliana di Gianni Morandi : Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 'd'amore d'autore' sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile con più di 40 brani in scaletta per oltre due ore di live. Un ...

Acireale - pochi giorni d'attesa per il ritorno di Gianni Morandi al Pal'Art Hotel : Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 'd'amore d'autore' sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile con più di 40 brani in scaletta per oltre due ore di live. Un ...

Concerti - Gianni Morandi ad Acireale con il suo nuovo tour : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile con più di 40 brani in scaletta per oltre due ore di live. Un ...

La sindaca regala un toret a Gianni Morandi : Un toret in miniatura per Gianni Morandi. È il regalo della sindaca di Torino Chiara Appendino al cantante che ieri sera ha riempito il Pala Alpitour. La prima cittadina si è 'rifornita' da Ilove ...

Gianni Morandi presenta la Partita del Cuore : «A Genova torno bambino» | : Il cantante incontra la stampa prima del suo concerto all'Rds Stadium: «Giocare con la consapevolezza di aiutare questi bambini ci fa sentire davvero grandi»

Gianni Morandi presenta la Partita del Cuore : «A Genova torno bambino» | : Il cantante incontra la stampa prima del suo concerto all'Rds Stadium: «Giocare con la consapevolezza di aiutare questi bambini ci fa sentire davvero grandi»

Gianni Morandi è in tour : dieci biglietti in regalo con il Mattino : Stavolta sono addirittura dieci i biglietti che Il Mattino vi regala per assistere al concerto napoletano di Gianni Morandi, atteso al Palapartenope il 13 marzo, dopo aver fatto tappa il giorno prima ...

Rimini - parte alla grande il tour di Gianni Morandi / FOTO : Rimini, 25 febbraio 2018 - Lo hanno aspettato fino quasi all'una di notte , le Cuginissime Azdore Romagnole con tanto di striscione in mano: una folta schiera di donne non proprio giovanissime, che ...

Gianni Morandi / “Ho iniziato con i Beatles - Paul McCartney fa concerti come me!” - dopo il tour ancora fiction : Gianni Morandi, le dichiarazioni su Corriere.it: “Ho iniziato con i Beatles, Paul McCartney va concerti come me!”, dopo il tour ancora fiction con la seconda stagione de L'Isola di Pietro.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Al via il D’amore d’autore Tour con Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio : brani in scaletta - orari e biglietti : Dopo la data zero di Jesolo, col concerto di Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio parte ufficialmente il D'amore d'autore Tour: il cantautore di Monghidoro percorrerà la Penisola in lungo e in largo fino al 25 aprile con una lunga serie di eventi nei palasport, per presentare l'omonimo ultimo album in studio e ripercorrere sessant'anni di carriera. In scaletta numerosi grandi successi del suo repertorio come Occhi di ragazza, Scende la ...

Il siparietto di Gianni Morandi e Silvio Berlusconi - “eterni ragazzi” a Che Tempo Che Fa (video) : Tra un blocco e l'altro della puntata del 18 febbraio di Che Tempo che fa è avvenuto l'incontro tra Gianni Morandi e Silvio Berlusconi: l'eterno ragazzo di Monghidoro, con una storia di militante di sinistra, e l'ex premier oggi federatore del centro-destra si sono incontrati nel salotto di Fabio Fazio su Rai1 al termine dell'intervista di Berlusconi e prima di quella di Morandi. Nonostante le distanze culturali e politiche, tra i due è nato ...

Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa/ Video - l’ex premier : “io cantavo meglio di lui!” : Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa: gag in diretta tv da Fabio Fazio fa tra il popolare cantante e il leader di Forza Italia, sorrisi in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Gianni Morandi : 'La musica non conosce età. Audrey Hepburn mi disse di essere una mia fan' : Gianni Morandi ospite di Fabio Fazio a ' Che tempo che fa ' subito dopo Silvio Berlusconi. L'ex premier e leader di Forza Italia, durante l'avvicendamento sul palco, ha scherzato così: 'Una volta ...

“Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi - Lo stato sociale - Gianni Morandi - Ornella Vanoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi, Lo stato ...