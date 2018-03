GESSICA NOTARO A BALLANDO CON LE STELLE 2018 La commozione di Mariotto | Vicino a

GESSICA NOTARO a Ballando con le stelle 2018/ "La migliore punizione per l'uomo che mi ha sfregiato" : Gessica Notaro , concorrente di Ballando con le stelle 2018 , per vendicarsi del l'uomo che l'ha sfregiata con l'acido. Non ha timore di mostrare il suo viso a milioni di telespettatori(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 08:04:00 GMT)

Ballando 2018 - GESSICA NOTARO : «In tv per aiutare le donne» : Lo spettacolo, quel mondo dorato, di lussi e frenesia, si è trasformato nel veicolo di qualcosa di grande. Qualcosa che Gessica Notaro , intervistata dal Corriere della Sera alla vigilia di Ballando con le stelle, definisce «un messaggio». «A vent’anni – racconta la Miss romagnola, cui l’amore deviato di un ex fidanzato ha sfregiato il viso con l’acido – le prime esperienze televisive alimentavano il mio egocentrismo. Schedina a Quelli che ...

GESSICA NOTARO straordinaria - oggi balla libera e bellissima mentre interpreta il ruolo più libero della sua vita : La storia di Gessica Notaro è un capitolo truce e insensato della cronaca nera italiana più recente. Dopo poco più di un anno dal giorno in cui il suo ex fidanzato l'ha aggredita fuori da casa sua sfregiandola con l'acido , un atto efferato, premeditato e crudele, ...

”Sono felice. Lui è la mia luce”. GESSICA NOTARO : chi è il nuovo fidanzato. L’ex miss sfregiata dall’acido dall’ex ritrova l’amore e si prepara per ”Ballando con le stelle” : Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle ci sarà anche la riminese Gessica Notaro. L’ex miss sfregiata con l’acido dall’ex compagno a gennaio 2017 è entusiasta della nuova avventura in tv, danzerà in coppia con Stefano Oradei. ”Lo sapevo da un po’ ma non potevo raccontarlo: – ha scritto sui social Selvaggia Lucarelli, giudice del talent condotto da Milly Carlucci, ...