Genoa-Milan 0-1 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

: We are back in action in #SerieATIM ???? Team news ?? Recent form ???? Dangerman ? Find out all the latest news on… - acmilan : We are back in action in #SerieATIM ???? Team news ?? Recent form ???? Dangerman ? Find out all the latest news on… - acmilan : ?? See all the best pics from Marassi Stadium in our photo gallery: - acmilan : ?? 'Il Genoa è un avversario duro, carico, tosto, proprio ciò che serve per verificare la capacità del Milan di ripr… -

(Di domenica 11 marzo 2018)0-1, ledi– Si è conclusa la gara delle 18 valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campoche hanno dato vita ad una partita che ha regalato grosse emozioni fino all’ultimo minuto. La partita è stata a rischio per allerta meteo, alla fine nessun problema. Nel complesso meglio la squadra di Ballardini che ha avuto maggiori occasioni da gol, ildimostra di essere in un momento positivo nonostante il ko in Europa League contro l’Arsenal e riesce a beffare ilall’ultimo secondo. Finisce 0-1 grazie ad una rete di testa di Andrè Silva, per Ballardini è una beffa clamorosa, adesso ilsogna sempre di più la Champions League, in campionato è un momento clamoroso per Gattuso. Finisce 0-1.0-1, ledi: Perin 7; Biraschi 6, Spolli 7, Zukanovic 5; Lazovic 6, ...