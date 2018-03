Gatti bruciati e impiccati a Poggio Moiano RI | 5mila euro di taglia sui responsabili

meteoweb.eu

: RT @GrassiSimonetta: Gatti bruciati e impiccati nel Reatino· Presentate due denunce - marilus13 : RT @GrassiSimonetta: Gatti bruciati e impiccati nel Reatino· Presentate due denunce - Sofia_1_vv : RT @GrassiSimonetta: Gatti bruciati e impiccati nel Reatino· Presentate due denunce - sabri1271 : RT @GrassiSimonetta: Gatti bruciati e impiccati nel Reatino· Presentate due denunce -

(Di domenica 11 marzo 2018) Scatta laofferta dall’AIDAA “per trovare i colpevoli dell’uccisione e dell’impiccagione dei duediin provincia di Rieti. Iuccisi, e poi fatti ritrovareedin un parco del piccolo paese secondo le voci circolanti potrebbero essere stati uccisi ein due tempi diversi, ma il gesto in quanto tale è criminale e i colpevoli meritano di essere individuati e severamente puniti anche qualora si trattasse di ragazzini, laofferta da un privato cittadino sarà pagata a chiunque permetta di individuare, e condannare in via definitiva idi questo gesto vergognoso. Ovviamente non saranno accettate segnalazioni anonime e tutte le segnalazioni dovranno essere seguite da denuncia da sporgere presso la locale stazione dei carabinieri.“ L'articolo...