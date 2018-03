Gara senza reti a San Siro | il Napoli non si riprende il primato

LIVE Sci di fondo - 50 km Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : De Fabiani - provaci! Una Gara senza padrone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 50 km mass start a tecnica classica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma maschile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con una decina di possibili protagonisti e qualche sorpresa Il tris di favoriti vede in cima il kazako Alexey Poltoranin, che ha preparato soprattutto questa gara e due atleti che hanno già vinto l’oro a ...

TIM - Garante privacy : multa da 840mila euro per telefonate promozionali senza consenso : Teleborsa, - Telecom Italia è stata condannata dal Garante della privacy per aver effettuato telefonate promozionali indesiderate. La sanzione amministrativa da 840.000 euro è stata comminata per aver ...

TIM - Garante privacy : multa da 840mila euro per telefonate promozionali senza consenso : Telecom Italia è stata condannata dal Garante della privacy per aver effettuato telefonate promozionali indesiderate. La sanzione amministrativa da 840.000 euro è stata comminata per aver effettuato ...

“Eliminateli!”. Sanremo - guai senza precedenti per Baglioni e i due big in Gara. “Dovete cacciarli - è inaudito!” - questa la reazione di tanti spettatori : una polemica che - oltretutto - non tende a placarsi. Cosa sta succedendo dietro al palco : Quante volte è capitato che a Sanremo, sin dalla prima sera in molti abbiano gridato allo scandalo? Tante, molteplici volte, è successo e anche questa volta ci risiamo. Durante la prima serata della 68° edizione del Festival di Sanremo 2018, infatti, tanti appassionati della kermesse hanno provato la medesima sensazione al contempo, durante l’ascolto di “Non mi avete fatto niente” della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. Partita dunque la ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie Gara per Gara. Possibili sorprese senza i giocatori di NHL : Uno degli sport che avranno maggior seguito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà l’Hockey su ghiaccio. L’attesa è tanta per i due tornei, non soltanto per assistere alle sfide in campo, ma anche per l’unificazione delle due Coree, che formeranno un team unico. Saranno due tornei, maschile e femminile, avvincenti, che copriranno tutto l’arco del periodo olimpico. Andiamo a scoprire le squadre ed i ...

Prestito con Garante : chi può fare da Garante - rischi e requisiti del prestito personale senza busta paga : Quando si fa una richiesta relativa ad un prestito, molto spesso ci si chiede se sia meglio farlo con o senza garante. Questa è una domanda che sorge spesso e volentieri, soprattutto perché non sempre è ben chiaro il ruolo che può svolgere il garante. In primo luogo, è giusto chiarire che quando si fa una domanda per un prestito non sempre serve la figura del garante, che alla fine di fatto rappresenta una ulteriore garanzia. Ma allo stesso ...

Sanremo 2018 : Nina Zilli in Gara con la canzone ‘Senza appartenere’ : Sanremo 2018: Nina Zilli in gara con la canzone ‘Senza appartenere’ Tra i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2018 ci sarà anche Nina Zilli. L’artista piacentina parteciperà alla 68esima edizione della popolare kermesse con la canzone dal titolo ‘Senza appartenere’. Si tratta di un atteso nuovo brano, per cui TV, Sorrisi e Canzoni ha pubblicato il testo integrale in uno speciale (in edicola dal 30 gennaio) ...

Google Lunar XPrize : la Gara da 20 milioni di dollari termina senza vincitore : La competizione Google Lunar XPrize non avrà un vincitore: nessuna delle squadre rimaste in gara effettuerà il lancio sulla Luna entro la scadenza prevista del 31 marzo 2018. Organizzato dalla XPrize Foundation e sponsorizzato da Google, il Lunar XPrize nasce come competizione spaziale riservata a team privati: il montepremi di 20 milioni di dollari era destinato a chi fosse riuscito a fare atterrare un robot sulla superficie Lunare, fargli ...

Prestiti senza Garanzie e busta paga - possibile richiederli nel 2018? : Cerchi Prestiti senza garanzie? Scopri com’è possibile ottenerli nel 2018, e soprattutto quali sono le condizioni e i requisiti per farne domanda e poterne usufruire. Nel 2018 fortunatamente è possibile richiederli a condizioni molto vantaggiose, sia per quanto riguarda il…Continua a leggere →

Salme senza sepoltura - in fase di espletamento la Gara per 80 loculi : Il segretario cittadino dei socialisti, nella sua analisi politica, può tener conto del grande lavoro che sta svolgendo l' amministrazione Manna. Si cerca di uscire al più presto dal predissesto , ma ...

Sala - chiesto rinvio a giudizio. “Abuso d’ufficio - affidò senza Gara alla Mantovani fornitura di 6mila alberi per Expo” : “rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. A chiederlo è la procura di Milano. Il primo cittadino è chiamato in causa in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d’ufficio contestata a dicembre nell’inchiesta sulla Piastra dei Servizi. Sala risponde, in concorso con l’ex manager Angelo Paris, dell’affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l’evento, parte del capitolo ...

Antonio Di Pietro da Massimo Giletti - senza vergogna : 'In Italia l'avviso di Garanzia scambiato per una condanna' : A Non è l'arena di Massimo Giletti si parla di Francesco Bellomo , il magistrato destituito a causa delle accuse di molestie sollevate dalle ragazze che frequentavano un suo corso di formazione. Tra ...