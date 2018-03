Galaxy S9 Galaxy S9+ Disattivare tasto Bixby su Samsung

Le tre novità più attese per Samsung Galaxy S7 con l’interfaccia Samsung Experience 9.0 : Sono trascorse circa due settimane dalla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il Galaxy S8, mentre ancora oggi non abbiamo notizie sui tempi di rilascio per un altro smartphone da noi molto popolare come il Samsung Galaxy S7. Nonostante da un mesetto siano disponibili sul mercato alcune ROM in grado di mostrarci il potenziale del prodotto dopo aver fatto questo step, (come riportato a suo tempo anche da OptiMagazine), non si hanno ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : disponibili al download suoni di notifica e suonerie : La community di XDA Developers è riuscita ad estrarre le suonerie e i suoi di notifica dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e li ha messi a disposizione di tutti

Samsung Galaxy S9 - è ora di valutarne la resistenza. La parola a JerryRigEverything (video) : Poteva mancare all'appello di JerryRigEverything il neonato di casa Samsung? Vediamo la risposta di Samsung Galaxy S9 agli arnesi del noto boia degli smartphone

Galaxy S9 difficile da riparare - ma molto resistente : TearDown e video resistenza : Il Samsung Galaxy S9 regge bene al pesante test di resistenza ai graffi, piegatura e fuoco, mentre il Galaxy S9+ ottiene un livello di riparabilità modesto.Oggi la coppia dei nuovi smartphone top di gamma di Samsung è stata analizzata da due punti di vista: il Galaxy S9 è stato posto sotto tortura da JerryRigEverything, il famoso Youtuber che si diverte a bruciare, provare a tagliuzzare e graffiare le scocche e piegare i dispositivi del ...

Samsung Galaxy - dall'A8 a S9 e S9 Plus/ Pregi e difetti - novità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti : Samsung Galaxy, dall'A8 a S9 e S9 Plus. Pregi e difetti, novità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti: le ultime notizie sugli smartphone del colosso sudcoreano

Galaxy S9 manuale d’uso italiano Pdf Download Samsung : Samsung Galaxy S9 guida rapida e istruzioni per usare il telefono Top di Gamma Sasmung Download Libretto istruzioni italiano Galaxy S9 e manuale istruzioni PDF Download gratis manuale italiano Pdf

Tecnologia - Samsung Galaxy S9 : pochi ma apprezzati miglioramenti rispetto al modello S8 : Mettendo un Samsung Galaxy S8 vicino ad uno S9 sarà difficile distinguere i due modelli per quanto riguarda il design. I miglioramenti rispetto allo scorso anno sono sottili ma apprezzati, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera. Secondo una recensione di Axios, se vi piaceva l’S8, vi piacerà anche l’S9. Come il suo predecessore, il modello S9 è bello e potente, ma potrebbe non essere abbastanza da meritare un aggiornamento. E lo stesso ...

Sguardo attento all’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind : qualche appunto : Da qualche giorno risulta disponibile l'aggiornamento XXU2DRB6 per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, di cui vi abbiamo parlato la prima volta lo scorso 7 marzo. Ormai la distribuzione dovrebbe aver raggiunto un livello notevole, ed è per questo che abbiamo deciso di scendere più nei dettagli, per potervi meglio parlare di questo particolare pacchetto. Ricordiamo che si tratta di una build che include le patch di sicurezza di febbraio, il ...

Ancora un affare il Samsung Galaxy S8 : cinque ragioni che lo rendono così popolare : Sono trascorse ormai due settimane da quando il Samsung Galaxy S8 ha ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e Ancora oggi in tanti si chiedono quali siano i motivi che determinino il successo di questo prodotto. Nonostante non sia tutto oro quello che luccica a proposito di un prodotto che ha fatto parlare tantissimo di sé in un anno di vita, ci sono diversi aspetti a da prendere in considerazione quando si prova a capire ...

Samsung Galaxy S9 Plus smontato da iFixit : è molto difficile da riparare : A pochi giorni dall'avvio ufficiale delle vendite di Samsung Galaxy S9 Plus, i tecnici di iFixit hanno messo alla prova la riparabilità del nuovo top di gamma sud coreano, con un risultato in linea con quello dello scorso anno.

Microsoft vende le versioni personalizzate dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Così come l'anno scorso, pare che Microsoft abbia deciso di realizzare una versione personalizzata anche dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus sfida iPhone X in un video drop test : Il team di EverythingApplePro ha realizzato un video drop test che ha come protagonisti il Samsung Galaxy S9 Plus e il suo principale rivale, l'iPhone X

Galaxy NOTE 9/ Il nuovo gioiello della Samsung cambia anche l'hardware : un processore senza precedenti : GALAXY NOTE 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo "gadget" all'anno prossimo: è poco convincente

Galaxy Note 9/ Emergono nuovi dettagli sul gioiello firmato Samsung : uscita in estate? : Galaxy Note 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo "gadget" all'anno prossimo: è poco convincente