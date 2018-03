Galaxy S9 difficile da riparare | ma molto resistente | TearDown e video resistenza

Samsung Galaxy S9 Plus smontato da iFixit : è molto difficile da riparare : A pochi giorni dall'avvio ufficiale delle vendite di Samsung Galaxy S9 Plus, i tecnici di iFixit hanno messo alla prova la riparabilità del nuovo top di gamma sud coreano, con un risultato in linea con quello dello scorso anno. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus smontato da iFixit: è molto difficile da riparare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.