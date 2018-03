Front National | rieletta Marine Le Pen Cancellato Jean Marie dallo statuto

Francia - Marine Le Pen rieletta presidente del Front National. Il padre Jean-Marie definitivamente fuori : All’Eliseo i francesi non l’hanno fatta neanche avvicinare ma Marine Le Pen è stata rieletta oggi a Lille, dal Congresso del Front National, presidente del partito, con il 100% dei suffragi. Anche perché era l’unica candidata alla rielezione. Con questo mandato la politica, 49 anni, comincia così il suo terzo mandato alla testa del partito che guida da quando, nel 2011, successe al padre e fondatore del FN, Jean-Marie, da oggi ...

Francia - il 52% dei militanti vuole cambiare nome del Front national : I militanti del Front national si sono pronunciati al 52% a favore di un cambio di nome del partito. Lo ha annunciato davanti al congresso dell'Fn Sebastien Chenu, portavoce. "Accogliamo questo ...

Chantal Certan - la Valle d'Aosta - l'Italia - la Francia e il Front National : La politica valdostana si è quindi sempre basata sulla difesa dell'autonomia per tutti, non solo per quelli votano union o credono di essere più valdostani degli altri. Inoltre, i partiti nazionali ...

Jean-Marie Le Pen espulso definitivamente dal Front National : Jean-Marie Le Pen resterà fuori dal Front National : la corte d'appello francese ha rigettato il ricorso del fondatore del partito di estrema destra, espulso dal partito dopo una querelle con la ...

Francia : confermata espulsione J.M. Le Pen da Front National