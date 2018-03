Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne

Selvaggia Lucarelli - canna-gate a Ballando con le Stelle/ “Akash Kumar - ti fai le canne come Francesco Monte?” : Selvaggia Lucarelli, canna-gate a Ballando con le Stelle: “Akash Kumar, ti fai le canne come Francesco Monte?”. Battuta sul caso dell'Isola dei Famosi 2018: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:00:00 GMT)

“Mai dire mai”. Sorpresa Francesco Monte : ha detto proprio così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

Isola 2018 - Rocco Siffredi dalla parte di Francesco Monte : l’attacco a Eva Henger : Isola 2018: Rocco Siffredi si scaglia contro la ex collega Eva Henger difendendo l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Il canna gate dell’Isola dei Famosi 2018, continua ancora a tenere banco- per la verità moto meno, giacchè la gente è proprio stufa di questa vicenda- e a parlare è Rocco Siffredi, ex naufrago del reality che si scaglia contro Eva Henger. Isola 2018: Rocco Siffredi e il duro attacco contro Eva Henger Il porno divo, ...

Rocco Siffredi dalla parte di Francesco Monte : l’attacco a Eva Henger : Canna-gate dell’Isola dei Famosi: Rocco Siffredi contro Eva Henger Continua a far parlare il canna-gate dell’Isola dei Famosi. Cosa ne pensano i personaggi famosi sull’argomento? Rocco Siffredi, che ha partecipato al reality show durante la prima edizione targata Mediaset, ha preso le parti di Francesco Monte. Attraverso le pagine del settimanale Vero, l’attore e produttore […] L'articolo Rocco Siffredi dalla parte ...

Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte pronto per una storia con Paola Di Benedetto : Francesco Monte è pronto per innamorarsi di nuovo e la fortunata è chiaramente Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti sulle spiagge assolate dell’Honduras dove sono sbarcati per partecipare a L’Isola dei famosi. Tra di loro il feeling è subito parso evidente anche al resto del gruppo, ma il canna-gate ha poi costretto Monte al ritiro e dunque alla separazione dalla giovane. Eppure l’interesse da parte di entrambi pare ...

Francesco Monte AL GRANDE FRATELLO VIP?/ L'ex tronista torna in tv con Maurizio Costanzo : FRANCESCO MONTE concorrente al GRANDE FRATELLO Vip 3? Dopo L'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, L'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:22:00 GMT)

Francesco Monte rivede Paola : l’incontro in un luogo particolare : Francesco Monte rivede Paola Di Benedetto: il primo incontro non sarà all’Isola dei Famosi Francesco Monte è pronto a rivedere Paola Di Benedetto dopo la conoscenza interrotta all’Isola dei Famosi per colpa del canna-gate. I due però non si incontreranno in studio a Milano bensì in un altro luogo. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha infatti deciso […] L'articolo Francesco Monte rivede Paola: l’incontro in un ...

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast : arriva Francesco Monte? : Torniamo a parlare del cast del Grande Fratello VIP 2018: i concorrenti non sono stati ancora scelti, è vero, ma come ben saprete in questi mesi si parlerà molto di candidature e di possibili trattative. Spesso i nomi che spuntano in questi periodi non si rivelano del tutto falsi, anzi li ritroviamo poi nell'elenco dei concorrenti ufficiali, altre volte invece le produzioni dei vari reality ci sorprendono con altri protagonisti, ma un nome più ...