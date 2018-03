Francesca Cipriani non è fidanzata | parla l’ex ragazzo a Domenica Live

L’ex fidanzato di Francesca Cipriani a Domenica Live : parla Simone : Francesca Cipriani: l’ex fidanzato Simone a Domenica Live Francesca Cipriani è single ma in passato ha amato per ben sei anni un ragazzo. Di chi si tratta? Di Simone, giovane estraneo al mondo dello spettacolo, che è stato chiamato da Barbara d’Urso per parlare della naufraga dell’Isola dei Famosi a Domenica Live. Simone e Francesca […] L'articolo L’ex fidanzato di Francesca Cipriani a Domenica Live: parla Simone ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani si sente male in acqua e ha una crisi : Momenti di panico all' Isola dei Famosi per Francesca Cipriani . Durante la prova del Mejor e del Pejor si è sentita male in acqua e poi tornata a riva è scoppiata in una crisi di pianto. La prova ...

Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani vincitrice? Per Maurizio Costanzo : "Ha un'arma vincente - ecco quale" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Francesca Cipriani possibile vincitrice? Tra malori e attacchi di panico, la showgirl è tra le più vere: parola di Maurizio Costanzo!(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:04:00 GMT)

Valeria Marini all’Isola dei Famosi : scontro con Francesca Cipriani : Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini: si prevede uno scontro con Francesca Cipriani Grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Sta per sbarcare in Honduras Valeria Marini. O almeno così ha rivelato su Internet Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista si è dimostrato nelle ultime settimane una fonte più che attendibile: […] L'articolo Valeria Marini all’Isola dei Famosi: scontro con Francesca ...

Franco Terlizzi ironizza su Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: simpatico botta e risposta tra Franco Terlizzi e Francesca Cipriani Negli ultimi giorni Franco Terlizzi è finito nella bufera per via della clamorosa confessione di Craig Warwick. Difatti quest’ultimo ha accusato il personal trainer di essere un omofobo per via di alcuni suoi atteggiamenti. Una confessione, che ovviamente ha creato infinite polemiche. Per questa ragione Lunedì scorso Alessia Marcuzzi ha dato la ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani rimane completamente nuda : Il clima all'Isola dei Famosi si fa piuttosto bollente, dopo Filippo Nardi, Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, a spogliarsi è Francesca Cipriani.La giunonica showgirl, presa da un momento di euforia, si è spogliata completamente per andare a fare il bagno in mare. Urlando, cantando e ballando si è diretta verso le acque trasparenti dell'Honduras invitando gli altri naufraghi a spogliarsi con lei. Peccato, però, che nessuno abbia colto ...

Caduta di stile per Stefano de Martino : la pesante gaffe su Francesca Cipriani : Dopo lo scandalo canna-gate, l'Isola Dei Famosi conquista sempre il primo posto nei siti di gossip. Il reality di canale 5, in onda ogni lunedì in prima serata, è condotto dalla bravissima Alessia Marcuzzi e i co-conduttori Mara Venier e Daniele Bossari. I naufraghi, i quali attualmente sono su un'isola deserta, gestiti e tutelati da Stefano De Martino che ha sostituito Stefano Bettarini nel ruolo di inviato. Durante la settima puntata, l'ex ...

Francesca Cipriani è fidanzata?/ Per il gossip un misterioso imprenditore l’aspetta (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è fidanzata? L'ex Pupa è la regina indiscussa della 13esima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e secondo il gossip, avrebbe una relazione d'amore in segreto...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:00:00 GMT)

“Come Adamo ed Eva”. Isola dei Famosi - via il costume : Bianca e Jonathan nudi. Non solo Francesca Cipriani - anche loro cedono al bagno ‘come mamma li ha fatti’. E che strana complicità… (VIDEO) : È forse ‘lo sport’ della settimana denudarsi all’Isola dei Famosi. Il primo in assoluto è stato Filippo Nardi che, raccogliendo la sfida di Bianca Atzei, con nonchalance si è tolto il costume ed è andato a pescare come mamma l’ha fatto. “Se hai coraggio…”, le avvea detto la cantante. E il coraggio ce l’ha avuto eccome il ‘conte’. Poi, proprio qualche giorno fa, è stata la volta ...

“Francesca Cipriani fidanzata - la verità”. Altro che ricco imprenditore… Da settimane non si fa che spettegolare : “La ricopre di regali” - ma invece le cose sono molto (ma molto) diverse. Vengono fuori gli altarini. Gola profonda ha parlato : Sicuramente è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani è un’esplosione di vitalità. Laggiù in Honduras si è conquistata l’affetto del pubblico che segue le sue gesta con molto interesse, ormai i suoi teatrini sono diventati epici, sebbene tra i naufraghi qualche malumore sia nato. Ultimamente Gaspare e Bianca Atzei le hanno tirato un brutto tiro, visto che tra un malore e l’Altro l’ex pupa ...

Alessia Mancini contro Gaspare all’Isola : colpa di Francesca Cipriani : Isola dei Famosi: Alessia Mancini contesta Gaspare La punizione imposta a Francesca Cipriani, in quanto Peor della settimana all’Isola, ha creato qualche piccolo contrasto in Honduras. Durante la scorsa diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, alla bionda Pupa era stato affidato il compito di fare la guardia al fuoco per tutta la settimana. Un difficile impegno da sostenere in solitaria, soprattutto durante la notte. In queste ...