Franca Leosini | Vi racconto l' inferno di Avetrana Ho incontrato Sabrina e Cosima

(Di domenica 11 marzo 2018) "Dopo aver conosciuto la Misseri e la Serrano non ho chiuso occhio. La verità è che il callo non lo fai mai". Franatorna in tv con il suo Storie Maledette e riparte dal delitto di. La conduttrice ain carcere, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi. In diverse interviste,ha raccontato come si è preparata a quell'appuntamento, uno studio lungo e attento, che sempre precede l'elaborazione delle puntate del programma. Si legge sul Giornale:"Studio per mesi tutti gli atti processuali, solo perdiecimila pagine di faldoni. Non gliela feci passare liscia. Sanno che ne avranno un restauro d'immagine. Chi accetta di scendere con me nell'del passato, spera di gettare un ponte fra sé e la società nella quale, prima o poi, è destinato a ritornare".Per preparare una ...