Forza Italia | Per presidenti delle Camere serve una proposta unitaria

Silvio Berlusconi - la nota di Forza Italia rivolta agli alleati : 'Presidenti di Camera e Senato - il centrodestra resti unito' : Una breve nota, diffusa dal coordinamento nazionale di Forza Italia la domenica sera, in cui si parla del prossimo e decisivo snodo politico: l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una nota ...

Silvio Berlusconi - la pazza idea : Adriano Galliani coordinatore di Forza Italia. 'Lui il nuovo Denis Verdini' : In una Forza Italia scossa dai malumori dopo il voto, Silvio Berlusconi cerca di ricompattare il partito. Ora, si dovranno scegliere i capigruppo a Camera e Senato, dove continuano a girare i nomi di ...

Milano paga a Desio 62mila euro di tassa sui binari - Forza Italia : «Merito nostro» : Sono arrivati nelle casse comunali di Desio i soldi pagati da Milano per la tassa di occupazione del suolo pubblico, per la presenza dei binari del tram, inutilizzati da 7 anni. La "Tosap" sui binari ,...

M5S e Lega - intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Furibonda Forza Italia. : Le presidenze delle Camere si avviano ad essere appannaggio dei vincitori. Matteo Salvini è convinto debba finire così e la trattativa della Lega con il M5S è a buon punto e vede...

Corteo per Idy Diene - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore - non la strumentalizzazione politica della sinistra" : 'Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo non possiamo che dirci sollevati, dopo i fatti avvenuti in centro lunedì scorso. Ma il fatto che il peggio non sia avvenuto non ...

Corteo antirazzista - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore della comunità senegalese - non la strumentalizzazione politica che dell'omicidio di Idy Diene ha fatto la sinistra" : "Firenze non è una città razzista. Si fatica a comprendere il perché della manifestazione di oggi. Nardella ha sbagliato a partecipare" "Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo ...

Imprese : ddl Forza Italia all'Ars per incentivi all'imprenditoria : Un ddl presentato da Forza Italia all'Ars mira a cambiare le modalita' di calcolo dei canoni di locazione per le Imprese in rustici industriali e artigianali, includendo coloro i quali, fino ad ora ...

Salvini : "Cambieremo l'Italia e daremo nuova Forza a tutti i popoli europei" : "Il modo migliore per festeggiare il compleanno è la nascita di un gruppo che si propone non solo di cambiare l'Italia ma si propone di dare nuova forza nuova libertà a tutti i popoli europei". Così ...

'Chi farà lingua in bocca col miracolato Di Maio?'. Feltri - la cannonata : cosa rivela su Forza Italia e Pd : Ieri per esempio mi sono trovato addirittura d' accordo su alcune cose, non tutte, con Mario Calabresi, direttorino della Repubblica, il quale ha detto che a volte la politica è l' arte del ...

Matteo Salvini - il piano per scalare Forza Italia : verso il partito unico - nasce Lega Italia? : Dopo la vittoria alle urne e il sorpasso ai danni di Silvio Berlusconi , Matteo Salvini ha lanciato la sua Opa su Forza Italia . Il punto è che il leghista vuole imporsi come leader del centrodestra, ...

Vittorio Sgarbi terremoto Forza Italia : 'Liste piene di persone inutili a cui Silvio Berlusconi ha salvato il culo' : Un'analisi lucida e spietata, quella che Vittorio Sgarbi consegna in un'intervista a Il Tempo commentando il voto del 4 marzo. Si parte ovviamente da Silvio Berlusconi: 'Ora deve pensare alla ...

Esplode la polveriera di Forza Italia : Tutto va bene, madama la marchesa! E questo il senso del lungo comunicato prodotto ieri dalla 'conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia' per smentire le voci su un partito ormai sempre ...

Uniti a parole, divisi nei fatti. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno affrontando il post-voto mostrando, dietro le quinte e non solo, una pressoché totale divergenza di vedute. Anche se formalmente, salvo colpi di scena, Lega, Forza Italia...

Nulla da fare per Dell'Utri : respinta la richiesta di revisione della sentenza di condanna - l'ex senatore di Forza Italia resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura generale di Caltanissetta. Dell'Utri è difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio ...