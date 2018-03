Forte sostegno di Trump a candidato Gop

Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

Con un energico comizio in Pennsylvaniaha invitato a sostenere ilrepubblicano Rick Saccone nelle elezioni speciali di martedì per un seggio alla Camera, nel distretto di Pittsburgh. Elezione convocata dopo che il deputato repubblicano Tim Murphy si è dimesso a causa di uno scandalo. A contendere il seggio a Saccone,il democratico Conor Lamb. I sondaggi prevedono un testa a testa tra i 2 sfidanti. La sconfitta di Saccone non comprometterebbe la maggioranza repubblicana a Capitol Hill.(Di domenica 11 marzo 2018)