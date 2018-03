Formula Uno 2018 | calendario e orari diretta tv Sky | TV8 e Rai di tutti i GP

Formula Uno - Ricciardo leader a Montmelò. Quarto tempo per Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo nella seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18''047 precedendo le Mercedes ...

Formula Uno - Raikkonen in pista nel pomeriggio : Sarà Kimi Raikkonen a guidare la Ferrari questo pomeriggio a Montmelò , Barcellona, nella seconda giornata di test della Formula 1 in vista del via della stagione il 25 marzo in Australia. Il ...

Formula Uno - a metà giornata il miglior tempo è di Ricciardo davanti a Hamilton e Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo a metà della seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18'047 precedendo l'inglese ...

Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGp: in totale 40 gare in diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata

La Formula Uno sta tornando : cosa aspettarci da Liberty Media? : "Avremo le gare in streaming direttamente dal sito della Formula Uno! Grazie Liberty Media! Tiè beccati questa, brutta esosa Sky!" Ehm, no. Nella lunga lista di Paesi ammessi alla sperimentazione ...

Formula Uno - l'Alfa Romeo Sauber toglie i veli : pronta per i test di Barcellona : Finalmente la nuova Alfa Romeo Sauber ha tolto i veli e lunedì 26 febbraio la monoposto farà il suo debutto nei test di Barcellona. La scintillante vettura presenta una livrea bianca e rossa, anche se questo dettaglio era già stato anticipato nel mese di dicembre. Una grande novità riguarderà il motore visto che nella passata stagione automobilistica era stata montata la versione 2016 del sei cilindri turo ibrido Ferrari.Questa volta, però, la ...

Formula 1 - sulla neve con Bottas : 'Hamilton? Nessuno è imbattibile. Quest'anno ci provo' : Anche se è proprio il campione del mondo e compagno di squadra Lewis il suo principale punto di riferimento: "Lewis si è dimostrato fortissimo, in certi casi troppo veloce. Ma è il mio punto di ...

Formula Uno - ascoltate il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari : TORINO - Un'emozione scorre lungo il web. E sulla schiena di milioni di appassionati Ferraristi. Da Maranello ecco le prime 'parole' o il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari 2018. Il team della ...

Formula Uno : tutte le novità per il 2018 : I cambiamenti della passata stagione hanno visto monoposto più larghe e veloci. Quest'anno le modifiche - che saranno relativamente poche, ma non di scarsa importanza - interessano aerodinamica, sicurezza e motori. Regolamento tecnico: T-wing e pinne sul cofano motore fuori legge. Obbligatoria la protezione dell'abitacolo #halo. Proibiti i sistemi meccanici sospensioni che possono alterare l'efficienza aerodinamica durante un giro. Regolamento ...

Tommy Hilfiger e Mercedes in pista insieme in Formula Uno : A tutta velocità e con più stile. Tommy Hilfiger e Mercedes-AMG Petronas Motorsport, vincitrice di quattro campionati mondiali di Formula Uno hanno annunciato una partnership strategica per i prossimi anni. A partire dala prossima stagione Tommy Hilfiger sarà infatti Official Apparel Partner della scuderia tedesca, confermando la sua vocazione per le sponsorizzazioni sportive. “La mia passione per gli sport motoristici è nata già dalla prima ...

Ombrelline out dalla Formula Uno. Vettel e Lauda contro Liberty Media : Scelta ridicola : Liberty Media, nuovo proprietario della Formula Uno, si è reso protagonista di una Scelta alquanto rischiosa ed impopolare: togliere le Ombrelline dalle griglie di partenza. Anche Bernie Ecclestone ha criticato i nuovi padroni del circus, definendoli puritani: "Che male c'era nelle Ombrelline? Mi pare sia una decisione un po' puritana. Le ragazze facevano parte dello show erano parte dello spettacolo, non dovrebbero mancare. ...

Formula Uno senza ombrelline - Ecclestone non ci sta : Tutti puritani : Liberty Media, nuovo proprietario della Formula Uno, ha deciso di far fuori dal circuito le grid girls, ovvero le "ombrelline" che prima della gara allietavano la vista di piloti e spettatori. Già dallo scorso dicembre i vertici della Formuna Uno stavano pensando di toglierele dalla griglia di partenza ma ora è arrivata l'ufficialità: "Sebbene la pratica di impiegare le 'grid girls' sia stata per decenni ...

Formula Uno - dal 2018 addio alle 'ombrelline' : La Formula 1 dice addio alle ragazze ombrello. Dal 2018, la griglia di partenza sarà popolata di 'performer, vip e invitati' di primo livello scelti di gara in gara dai vari organizzatori. Ad ...