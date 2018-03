Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta | le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Crotone-Sampdoria : le scelte dei due allenatori : Formazioni ufficiali Crotone-Sampdoria: le scelte dei due allenatori – La Serie A in campo per la 28^ giornata del massimo torneo italiano, turno che preannuncia grande spettacolo. Importante gara quella tra Crotone e Sampdoria, il club calabrese non sta attraversando un buon momento ed è alla ricerca di punti salvezza, bene invece la squadra di Giampaolo. Formazioni ufficiali Crotone-Sampdoria: le scelte dei due allenatori Crotone ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal - le scelte dei due allenatori : Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal, le scelte dei due allenatori – La partita che vale una stagione. Nel match della 28^ giornata del campionato di Serie A si affrontano Sassuolo e Spal, partita fondamentale per l’obiettivo salvezza. Le due squadre non possono veramente sbagliare, si decidono gran parte delle chance di permanenza, ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal, le scelte dei due ...

Fiorentina-Benevento in ricordo di Astori - ecco le Formazioni ufficiali : La Fiorentina torna in campo, dopo la tragedia della morte del capitano Davide Astori, sfidando il Benevento nell’anticipo delle 12.30 al “Franchi”. formazioni ufficiali: Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda. L'articolo ...

Fiorentina Benevento in diretta : Formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 12.30. Firenze ricorda Astori : formazioni ufficiali: Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone Benevento , 4-3-3, : Puggioni; Sagna, Djimsiti, ...

Verona-Chievo : ecco le Formazioni ufficiali : Alle 20.45 Verona-Chievo si scontrano nell’anticipo di sabato della 28ª giornata di Serie A. ecco le formazioni ufficiali: formazioni ufficiali: Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Felicioli, Büchel, Calvano; Verde, Petkovic, Matos. A disp.: Silvestri, Coppola; Laner, Fossati, Zuculini, Aarons, Lee, Bianchetti, Bolder, Bearzotti, Souprayen, Heurtaux. All.: Pecchia Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; ...

DIRETTA / Palermo Frosinone (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Palermo Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, al Barbera il primo posticipo per la 30^ giornata di Serie B(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:28:00 GMT)

DIRETTA / Cesena Carpi (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cesena Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancorossi devono ancora recuperare due partite e inseguono un posto nei playoff(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:35:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Ascoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Venezia Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, si gioca al Penzo per la 30^ giornata di Serie B(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:34:00 GMT)