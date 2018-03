«Fondi pubblici per spettacoli con contenuti blasfemi?» L' Associazione Culturale San

Embraco - da Candy a Honeywell ecco le altre multinazionali che hanno lasciato l’Italia. Dopo aver preso Fondi pubblici : Dalla Candy alla Zoppas, passando per la recente vicenda della K Flex. Sono centinaia le aziende o multinazionali con stabilimenti in Italia che, negli ultimi anni, per sfuggire a tasse e burocrazia hanno annunciato il trasferimento all’estero, anche Dopo aver ricevuto finanziamenti pubblici. Vanno in Cina, Russia, ma anche Polonia e Slovacchia. Come nel caso della Embraco, l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool che ha annunciato il ...

Oltre 70 milioni di euro di Fondi pubblici Il conto di Embraco per lo Stato italiano : Oltre 21 milioni di euro di fondi pubblici fra Regione Piemonte - con tanto di acquisto nel 2004 (per 7,7 milioni) di un capannone da FinPiemonte per i metri quadrati di superficie produttiva in surplus - e fra Ministero del Lavoro per la formazione. Più milioni di ore di cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali che a spanne potrebbero valere circa 50 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it

Oltre 70 milioni di Fondi pubblici Il conto di Embraco per lo Stato Invitalia : 2 aziende pronte all'acquisto : Oltre 21 milioni di euro di fondi pubblici fra Regione Piemonte - con tanto di acquisto nel 2004 (per 7,7 milioni) di un capannone da FinPiemonte per i metri quadrati di superficie produttiva in surplus - e fra Ministero del Lavoro per la formazione. Più milioni di ore di cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali che a spanne potrebbero valere circa 50 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it

Embraco - Vestager : da regole no delocalizzazioni con Fondi pubblici : Bruxelles, 21 feb. , askanews, Le delocalizzazioni di imprese all'interno dell'Ue, come nel caso della Embraco , gruppo Whirlpool, che intende chiudere lo stabilimento di compressori per ...

Fondi pubblici al casinò di Saint Vincent - chiuse le indagini : la procura ipotizza danni per 140 milioni : MILANO Un intreccio tra politica e affari che ha portato il casinò al dissesto e, secondo la Corte dei conti, ha determinato un danno erariale da 140 milioni di euro. Il pm di Aosta Eugenia Menichetti ha chiuso le indagini ...

Altri guai per Quantic Dream? Il Consiglio di Parigi indaga sull'utilizzo di Fondi pubblici : Quantic Dream non si trova di certo in una situazione semplice colpita com'è da presunti scandali riguardanti le condizioni di lavoro e spesso attaccata dalla stampa francese. Recentemente la compagnia ha pubblicato un nuovo comunicato in cui si difende dalle accuse e sottolinea dei provvedimenti legali già conclusi e un Altri in corso nei confronti, soprattutto, della stampa. La situazione si è quindi risolta per il meglio per lo studio ...

Spese pazze - ''Monari usò i Fondi pubblici per piacevoli weekend con donne'' : Bologna, 22 gennaio 2018 - Rimborsi la cui illiceità "era assolutamente evidente", a cominciare dal soggiorno, in compagnia di una donna, al 'Boscolo Hotel dei Dogi' di Venezia dal 3 al 5 giugno 2011, ...