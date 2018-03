Firenze | lo stadio tutto per Astori

Funerali di Davide Astori in Basilica di Santa Croce a Firenze / La processione tocca lo Stadio Artemio Franchi : I Funerali di Davide Astori , oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze . La bara passerà anche per lo Stadio . Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Astori - a Firenze centinaia di tifosi radunati allo stadio. Il saluto a capitano viola : “Ciao - per sempre con noi” : Davanti allo stadio di Firenze ci sono centinaia di tifosi , con striscioni e sciarpe attaccate ai cancelli per salutare il capitano della Fiorentina, Davide Astori , scomparso per un attacco di cuore e trovato morto nella sua camera d’albergo a Udine, dove la squadra avrebbe incontrato l’Udinese (leggi l’articolo). ‘Ciao capitano , per sempre con noi’. E’ lo striscione firmato dai tifosi della curva Fiesole ...

Nuovo stadio Fiorentina - puntare sul brand “Firenze” per far crescere il fatturato : Nuovo stadio Fiorentina, tra un progetto in fase di stallo e l'obiettivo di far crescere il fatturato puntando su un bacino ridotto di un milione di persone. L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, puntare sul brand “Firenze” per far crescere il fatturato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.