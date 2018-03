Fiorentina | Pioli | ' Senza Davide non sarà più come prima'

Fiorentina - Pioli : 'Davide ha trasmesso dei valori. Se prima eravamo un gruppo unito ora lo siamo ancora di più' : Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida contro il Benevento : ' Davide ha trasmesso dei valori . È una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non poteva che apprezzare; metteva il massimo nella sua ...

Fiorentina - Pioli : "Chiesa è il nostro futuro. Udinese? Siamo preparati" : In cerca di continuità. Dopo il ritorno al successo con il Chievo, per la Fiorentina è vietato fermarsi di nuovo. 'Quella di domani è una partita importante , ci teniamo a fare bene e ci Siamo ...

Fiorentina : Pioli - sfatare tabù-vittorie : FIRENZE, 24 FEB - "La vittoria ci manca da troppo tempo, è il momento di riconquistarla". Stefano Pioli sprona la propria squadra alla vigilia della partita contro il Chievo. Una partita che la ...

Fiorentina : pochi gol - Pioli cerca rimedi : FIRENZE, 19 FEB - Fiorentina subito in campo dopo il pareggio ottenuto ieri in casa dell'Atalanta che ha lasciato molti rimpianti e anche rabbia per la direzione arbitrale. Pioli ha fatto svolgere ...

Pioli - Fiorentina dovrebbe essere settima : ROMA, 18 FEB - "Finire in parità il primo tempo è stato un peccato per le occasioni create. E' stata una gara combattuta ma dovevamo finire il primo tempo in vantaggio perché ce lo meritavamo. Abbiamo ...

Serie A - Pioli : «La Fiorentina ha sempre attaccato» : "Sono soddisfatto della prestazione della squadra, della voglia di fare la partita contro un'undici molto forte e difficile da affrontare - dice l'allenatore dei viola a Sky Sport - Non abbiamo mai ...

Fiorentina - Pioli : 'Il rosso di Milenkovic non c'era. Sullo spogliatoio dell'Inter...' : Stefano Pioli ha così parlato a Premium Sport al termine della partita pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: 'Finire in parità il primo tempo è stato un peccato per le occasioni create. E' stata una gara combattuta ma dovevamo finire il primo ...

Fiorentina - Pioli : "Lavoriamo bene - ma mancano i risultati" : Undicesimo posto in classifica ed una sola vittoria arrivata nel 2018. Numeri non da Fiorentina, l'ambiente lo sa. "La classifica non ci piace - spiega Pioli, ma abbiamo davvero tante cose ancora da ...

Fiorentina - Pioli : 'Questa classifica non ci piace' : 'Questa classifica non ci piace e dobbiamo migliorarla, sarà uno dei nostri obiettivi da qui alla fine della stagione, sapevamo che sarebbe stata un'annata di ricostruzione e quindi di difficoltà, ma ...

La Fiorentina grida allo scandalo contro la Juventus. Pioli da Ufficio Indagini : "rigore netto. Perché Guida non ha guardato il Var" : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli però non ci sta e ai microfoni di Premium Sport sfoga tutta la sua rabbia per quella che secondo lui è un'ingiustizia che ha deciso il match: "L'episodio ...