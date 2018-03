Fiorentina | la prima senza Astori | commozione e lacrime al Franchi

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Meritata vittoria viola : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:41:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 2-0) streaming video e tv : Gori raddoppia dopo Pinto : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:30:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Traversa di Gori : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:03:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Diretta / Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv : arbitra Zanonato - probabili formazioni e orario : Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:53:00 GMT)

Fiorentina Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Fiorentina Juventus Primavera Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 04:58:00 GMT)

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

Morte Astori - la prima ricostruzione della Fiorentina [VIDEO] : Morte Astori – Ancora shock, ancora increduli. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Una notizia che ha sconvolto tutti, ovviamente dalla famiglia, ai compagni di squadra, a tutti i colleghi fino ad arrivare ai tifosi. Ovviamente per rispetto tutta la giornata è stata rinviata, impossibile giocare in queste condizioni. ...

STAGE NAZIONALE - BASELLI/ Tripletta nella sfida fra Italia e Fiorentina Primavera : doppietta per Caprari : STAGE NAZIONALE, BASELLI, Tripletta nella sfida fra Italia e Fiorentina Primavera. Brilla il centrocampista di proprietà del Torino, nell’amichevole degli azzurri di Di Biagio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:56:00 GMT)

Fiorentina-Inter Primavera 3-3 - tante emozioni e pari allo scadere : ... non come quello di Iuliano' Inter-Benevento, Spalletti: 'Vinto con merito, ma non siamo tranquilli' Inter, Skriniar e Ranocchia, la quiete dopo la tempesta genoana LIVE Fiorentina-Chievo, cronaca e ...

LIVE Fiorentina-Inter Primavera - cronaca e risultato in tempo reale : Cari amici di Supernews , dal 'Bozzi' alle Due Strade il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Fiorentina Inter , posticipo della ventunesima giornata del Campionato Primavera Girone 1. Si ...

Atalanta-Fiorentina 1-1 : prima Badelj - poi Petagna - un punto che non “piace” a nessuno : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Fiorentina-Juve - prima rigore per i viola poi l’arbitro fischia fuorigioco… caos al Franchi! : Si sta giocando la 24^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto ed in particolar modo con il match tra Fiorentina e Juventus, un match fondamentale soprattutto per i bianconeri per la corsa salvezza. La partita si apre con il giallo, dopo 20 minuti era stato fischiato un calcio di rigore per la squadra di Pioli per un fallo di mano di Giorgio Chiellini, Veretout sul dischetto ma l’arbitro parla con ...

Fiorentina-Juve - prima rigore per i viola poi l’arbitro fischia fuorigioco… : Si sta giocando la 24^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto ed in particolar modo con il match tra Fiorentina e Juventus, un match fondamentale soprattutto per i bianconeri per la corsa salvezza. La partita si apre con il giallo, dopo 20 minuti era stato fischiato un calcio di rigore per la squadra di Pioli per un fallo di mano di Giorgio Chiellini, Veretout sul dischetto ma l’arbitro parla con ...