Fiorentina in campo con maglia di Astori

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Morte Davide Astori - la Fiorentina torna in campo : come reagirà la squadra? : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti ma soprattutto i compagni di squadra della Fiorentina. Il calciatore è stato trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale a causa di un arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella giornata di giovedì. Ma come reagirà adesso la squadra? La Fiorentina si ritroverà questa mattina al centro ...

Fiorentina - Pioli : "Il campo di Marassi non è da Serie A" : FIRENZE - La Fiorentina ha interrotto la striscia positiva di 8 risultati utili consecutivi. Contro la Sampdoria è arrivata una sconfitta per 3-1. "Mi aspettavo di più - ha dichiarato il tecnico viola ...

Marassi - la vergogna continua : Sampdoria-Fiorentina si gioca su un campo di patate [FOTO] : 1/5 ...

Marassi - la vergogna continua : Sampdoria-Fiorentina si gioca su un campo di patate [FOTO] : La vergogna a Marassi continua. In tanti nell’ultimo mese tra calciatori ed allenatori, hanno veementemente protestato contro un terreno di gioco scandaloso, non da serie A e neanche da serie C a dire il vero. L’ultimo in ordine di tempo è stato il tecnico della Sampdoria Giamapolo il quale ha duramente criticato le condizioni del manto erboso del Ferraris. Quest’ultimo però è rimasto inascoltato ed oggi il tecnico della ...

Calciomercato Fiorentina - novità dalla Repubblica Ceca : il nome per il centrocampo : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’ottima prestazione nella gara di campionato contro l’Inter, l’intenzione per la squadra di Stefano Pioli è quella di recuperare posizioni in classifica già dalle prossime partite. La dirigenza viola pensa al mercato, secondo novità provenienti dall’estero nel mirino è finito Tomáš Soucek centrocampista ceco di proprietà dello Slavia Praga. La Fiorentina è pronta ...

Lazio-Fiorentina - scambio a centrocampo : Cataldi per... : Possibile scambio in vista tra Lazio e Fiorentina : stando a La Gazzetta dello Sport i biancocelesti sono interessati a Sebastian Cristoforo , che potrebbe arrivare in cambio di Danilo Cataldi (ora in prestito a Benevento) in viola.

Fiorentina - due nuovi nomi per il centrocampo : il prestito... : Niente Vincent Koziello per la Fiorentina . E neanche Federico Viviani , un discorso magari da riaprire a giugno. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport , i viola starebbero valutando, in caso di partenza di Carlos Sanchez , il prestito di Mirko Valdifiori del Torino e Luca Mazzitelli del Sassuolo .

Pagelle / Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Joao Mario il peggiore in campo : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Ottimo l'impatto sul match di Babacar. Delude Nagatomo mentre Joao Mario è il peggiore in campo.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Fiorentina - doppio colpo a centrocampo : La Fiorentina sta provando a chiudere in questi giorni un doppio colpo per il centrocampo di Stefano Pioli. Gli uomini di mercato viola sono al lavoro per portare a Firenze Danilo Cataldi, di ...

Fiorentina : Capodanno in campo : (ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - Fiorentina in campo anche nel giorno di Capodanno per preparare la sfida di venerdì al Franchi contro l'Inter, primo appuntamento del 2018 per i viola. Stefano Pioli ha ...