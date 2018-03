Fiorentina-Benevento in ricordo di Astori | ecco le formazioni ufficiali

Fiorentina Benevento in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 12.30. Firenze ricorda Astori : formazioni ufficiali: Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone Benevento , 4-3-3, : Puggioni; Sagna, Djimsiti, ...

Fiorentina-Benevento : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Fiorentina-Benevento, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Fiorentina-Benevento - De Zerbi : “partita da rinviare” : Fiorentina-Benevento – Nella mattinata si sono svolti i funerali del difensore della Fiorentina Davide Astori, tutti ancora sotto shock. Difficile tornare in campo, soprattutto per i viola, ecco le dichiarazioni di De Zerbi in conferenza stampa: “Siamo pronti a retrocedere anche domattina piuttosto che vincere in un momento così tragico. Sarebbe stato meglio non giocare contro la Fiorentina dopo tre giorni dal funerali di Astori. ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Difficile giocare contro la Fiorentina. Si doveva rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Fiorentina-Benevento - si gioca? L’annuncio di Lucioni : Fiorentina-Benevento, si avvicina la gara di campionato di Serie A, ambiente surreale dopo la morte di Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese. “Sarà difficile scendere in campo contro la Fiorentina a livello emotivo, ci aspetterà un ambiente surreale molto silenzioso” ha evidenziato a ‘Sky Sport’ Fabio Lucioni, capitano del Benevento. “Scenderemo in campo perché ci è stato detto di farlo, ...

“Rinviare Fiorentina-Benevento per diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

Rinvio Fiorentina-Benevento? Ecco il commento di Malagò : La Fiorentina e tutto il mondo del calcio sotto shock per la morte del difensore Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, la partita come tutte la giornata è stata rinviata. Non si disputerà la gara della prossima giornata contro il Benevento? Ecco le parole di Malagò in conferenza stampa: “di questo non si è parlato. L’unica cosa che ha chiesto la Fiorentina era che inizialmente si pensava di recuperare ...

Morte Astori : rinviata anche Fiorentina-Benevento? I dettagli : Dopo la Morte di Davide Astori, la Fiorentina è sotto shock. I calciatori faticano a riprendersi dopo la giornata di ieri e probabilmente oggi avranno un giorno di riposo totale. Adesso sorgono dubbi anche in merito alla gara di domenica prossima contro il Benevento. I calciatori saranno nelle condizioni di affrontare l’impegno? Questa la domanda che si pone proprio la Fiorentina. Oggi Sandro Mencucci sarà in Lega e discuterà con i vertici ...

