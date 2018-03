Fiorentina-Benevento 1-0 | l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori  

La Fiorentina supera il Benevento e onora nel migliore dei modi il suo capitano Video : In una giornata in cui hanno prevalso emozioni e lacrime in ricordo di Davide #astori la #Fiorentina vince contro il Benevento davanti ai propri tifosi, i viola sono apparsi molto scossi e senza energie dopo una settimana che li ha visti soffrire per la scomparsa del loro amato capitano. Ancora una volta ha vinto Davide Astori Nella 28esima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina torna alla vittoria e lo fa con una rete del sostituto ...

Fiorentina batte Benevento 1-0 nella prima partita senza Davide Astori : nella partita che ha visto la Fiorentina tornare in campo a una settimana dalla tragica scomparsa del suo capitano Davide Astori, i Viola si impongono sul Benevento per 1-0. In una gara non facile in ...

La Fiorentina supera il Benevento e onora nel migliore dei modi il suo capitano : In una giornata in cui hanno prevalso emozioni e lacrime in ricordo di Davide Astori la Fiorentina vince contro il Benevento davanti ai propri tifosi, i viola sono apparsi molto scossi e senza energie dopo una settimana che li ha visti soffrire per la scomparsa del loro amato capitano. Ancora una volta ha vinto Davide Astori Nella 28esima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina torna alla vittoria e lo fa con una rete del sostituto ...

La Fiorentina vince per Astori : Benevento ko 1-0 : La Fiorentina di Stefano Pioli vince 1-0 contro il Benevento di Roberto De Zerbi e onora al meglio la memoria di Davide Astori, capitano dei viola morto la scorsa settimana mentre si trovava nel suo ...

ASTORI - Fiorentina-BENEVENTO 1-0/ Video - interrotta al 13’minuto per omaggio Franchi : segna suo sostituto Hugo : ASTORI, Fiorentina Benevento interrotta al 13' minuto. Video, lacrime e commozione al Franchi. Tante iniziative sugli spalti dello stadio gigliato, in ricordo del capitano(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Fiorentina-Benevento 1-0 : il tabellino : Fiorentina-Benevento 1-0 Marcatori : 25' Vitor Hugo. Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Milenkovic , 13' st Laurini, , Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara , 12' st Gil ...

Serie A - 28^ giornata : Fiorentina-Benevento 1-0 - decide Vitor Hugo nella memoria di Davide Astori : Nel ricordo e nel segno di Davide Astori, il capitano morto la scorsa settimana. La Fiorentina ha sconfitto il Benevento per 1-0 nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica mentre i campani rimangono ultimi e sempre più indirizzati verso la retrocessione. A decidere la partita è stato Vitor Hugo che ha segnato alle ore 13.00, il numero di maglia di Astori a cui la tifoseria ha dedicato una coreografia ...

La Fiorentina vince nel nome di Astori : Benevento sconfitto 1-0 : Atmosfera surreale in un 'Franchi' tutto esaurito, con tifosi e giocatori visibilmente commossi. Sul campo, decide una rete di testa di Vitor Hugo al 25'. Nel finale un palo a testa: Coda per sanniti, Badelj per i viola

Fiorentina-Benevento 1-0 : una vittoria e tante le lacrime per Astori : Qui, dove la cronaca della partita aveva toccato il punto più alto non nel gol di Vitor Hugo ma nel secondo minuto di silenzio. Quello del 13', quando le squadre e l'arbitro si sono fermati ancora ...

Serie A : Fiorentina-Benevento 1-0 - vittoria dedicata ad Astori - brividi al Franchi [FOTO] : 1/13 Foto Twitter Fiorentina ...

Pagelle Fiorentina-Benevento 1-0 - Hugo in gol per Astori : Pagelle Fiorentina-Benevento 1-0, si è concluso il lunch match della 28^ giornata del campionato di Serie A, partita da brividi al Franchi, omaggio al difensore Davide Astori, morto prima della gara di campionato contro l’Udinese. Prima della gara momenti veramente commoventi, al 13^ tutti fermi per rendere omaggio al calciatore, coreografia bellissima, tutti in lacrime. Difficile pensare alla partita per la Fiorentina che però gioca ...

Fiorentina-Benevento 1-0 - l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori : E’ il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: commozione e striscioni. Poi la gara: il gol di Vitor Hugo su assist di Saponara da corner

Diretta/ Fiorentina-Benevento (risultato finale 1-0) info streaming video e tv : decide Hugo - dedica ad Astori : Diretta Fiorentina Benevento streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita al Franchi con Astori nel cuore (28^ giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:23:00 GMT)

Fiorentina-Benevento - formazioni e diretta : Al 'Franchi' il secondo anticipo della 28esima giornata di Serie A. Nel pre-gara omaggio a Davide Astori, capitano viola scomparso domenica scorsa