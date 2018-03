Fiorentina batte Benevento 1-0 nella prima partita senza Davide Astori

Pagelle Atalanta-Fiorentina 1-1 : Petagna batte un colpo : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Serie A - Fiorentina. Benassi : 'Battere la Juventus per la svolta' : Dopotutto per me è un po' come un derby" ha detto Marco Benassi, ex capitano del Torino e ora centrocampista della Fiorentina, intervistato da Sky Sport. "La partita è molto sentita anche qui, spero ...

Serie A Fiorentina - Simeone : "Vorrei segnare e battere il Milan" : FIRENZE - Giovanni Simeone è pronto a caricarsi la Fiorentina sulle spalle. A dimostrarlo sono le dichiarazioni che l'attaccante argentino ha rilasciato a Sky Sport in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan: "Vincere sarebbe importante per la Fiorentina e la classifica, ma non perché mio padre Diego ha giocato in passato nell'Inter. Mi ...

Fiorentina - Simeone : 'Battere il Milan con un mio gol sarebbe bello' : Così Giovanni Simeone ai microfoni di Sky Sport ha presentato la sfida di sabato prossimo al Franchi, l'ultima del 2017. Una sfida che vedrà affrontarsi due squadre dall'umore diverso: quella viola ...