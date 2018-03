Filippa Lagerback | abito da sposa | “Ho fatto la prima prova | ecco come sarà…”

“Lucianina - Lucianina”. Littizzetto - clamorosa gaffe su Filippa Lagerback. Gelo in studio a Che tempo che fa e la compagna di Bossari la mette subito in riga subito (Che figuraccia) : clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto. Il fatto non è passato inosservato e Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha ‘smascherato’ la comica. Nella puntata di ”Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, Luciana Littizzetto ha messo nel mirino Filippa Lagerback. Ma andiamo con ordine. Il discorso è iniziato quando la comica ha risposto, una volta per tutte, ad uno degli ...

Filippa Lagerback/ Prossima alle nozze con Daniele Bossari : idee e preparativi in vista dell'evento : Filippa Lagerback, compagna di Daniele Bossari, è attualmente alle prese con i preoarativi del matrimonio che si terrà il prossimo 8 giugno. Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Filippa Lagerback e il no a Ballando con le stelle : svelato il motivo : Ballando con le stelle: perchè Filippa Lagerback non parteciperà Tra 10 giorni inizierà finalmente la tredicesima edizione di Ballando con le stelle. E Milly Carlucci ha già presentato l’intero cast vip nelle varie trasmissioni Rai. Ma chi sarà rimasto fuori? A rivelarlo in queste ultime ore è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal noto giornalista, la Carlucci avrebbe voluto nel cast ...

Daniele Bossari - Filippa Lagerback confessa dalla Toffanin a Verissimo : 'Cosa sono arrivata a dirgli quand'era in crisi' : Una storia d'amore, quella di Daniele Bossari e Filippa Lagerback , che ha rischiato di schiantarsi contro la depressione. A rivelare i dolorosi retroscena della loro vita privata è stata la Lagerback,...

Filippa Lagerback e il suo biondo che fa dire «Sì - lo voglio» : Sabbia, cenere, ghiaccio, grano e tanti altri. L’universo delle sfumature bionde, oggi, è piuttosto affollato. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti (anche per chi vuole una schiaritura parziale in pochissimo tempo). Ma dal giorno in cui la telecamera della seconda edizione del Grande Fratello VIP si è appoggiata sulla capigliatura color miele di Filippa Lagerback, il biondo della showgirl svedese è entrato di colpo tra i desideri ...

Verissimo - Filippa Lagerback : “Ero disposta a lasciare Daniele pur di vederlo felice” : Filippa Lagerback si racconta nel salotto di Silvia Toffanin: “Sono sempre stata una bambina tranquilla. Eravamo molto autonomi e indipendenti da piccoli già a 5 anni andavamo a scuola da soli ma è in Italia che ho capito il vero valore della famiglia.” “In Italia ho trovato l’America io qui mi sento davvero in famiglia.” Daniele l’ho conosciuto perché mi intervistò. Poi iniziò a corteggiarmi ma io ero ...

Filippa Lagerback confessa : 'Sono arrivata a dire a Daniele di lasciarci per fargli ritrovare la felicità' : La conduttrice svedese ammette: 'La natura è la mia chiesa', spiegando come la fuga nella natura sia per lei una forma di meditazione per riconciliarsi con il mondo e con se stessa. LEGGI ANCHE ------...

Filippa LAGERBACK/ Il periodo buio di Daniele Bossari : "Doveva fare pace con se stesso" (Verissimo) : La showgirl svedese FILIPPA LAGERBACK racconta a Verissimo il periodo difficile passato al fianco di Daniele Bossari e di come oggi siano tornati ad essere felici.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:28:00 GMT)

