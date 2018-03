Fiera del Fitness | al via le candidature

Da Calamandrei a Echenoz. Ecco i migliori libri della Fiera : Anche all'epoca esistevano le fake news, anche allora la cronaca si abbelliva col romanzesco. Anche allora non sempre i giornalisti erano affidabili. Ma si scriveva meglio. SE L'IMPORTANTE È LA ...

FOTO : taglio del nastro e sindaci in parata con auto storiche per l'Antica Fiera di San Gregorio : Rispetto agli anni passati, la storica Fiera ha aperto i battenti sabato e non domenica, per 9 giorni di festa con un ricco calendario di spettacoli, eventi, incontri e convegni. Il taglio del nastro ...

Confartigianato Vicenza all'ITB di Berlino - Fiera del turismo - per promuovere le sue eccellenze in campo artigianale e culinario : ... International Tourism Börse , di Berlino , in programma fino all'11 marzo, ndr, che, con oltre 180.000 visitatori tra cui 108.000 operatori dal mondo del turismo e 10.000 espositori da 180 paesi, è ...

La mamma di Borghese : "Sono Fiera del successo di mio figlio" : 'Prima lui era il figlio di Barbara Bouchet , adesso sono io la mamma di Alessandro Borghese, sono fiera: io ho avuto il mio tempo di gloria in abbondanza e ancora oggi non mi manca, ora tocca a lui', ...

Pinot - Italo Calvino e il punk dei Ramones Questo l'incipit glamour della Fiera : l'incipit più difficile non è mai quello del primo libro. Ma del secondo. E prima di scriverlo, 'Tempo di libri', alla sua seconda edizione, si è preso un anno per pensarlo. Poi l'ha scritto insieme a ...

Parma - 16 anni dopo la rapina ritrova il Rolex fra i banchi della Fiera : Il prezioso quadrante, del valore di 35mila euro, era stato sottratto a un 49enne in una rapina nel 2002. Una donna di 70 anni denunciata dai carabinieri per...

Tempo di libri/ La Fiera internazionale dell'editoria parte con gli incipit : tutti gli appuntamenti in agenda : Tempo di libri, la Fiera internazionale dell'editoria a Milano parte con la festa degli incipit. Evento con tantissimi ospiti importanti e la presenza della cultura a farla da protagonista.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:17:00 GMT)

Ritorna ai Magazzini del Cotone di Genova la Fiera sull'Hobbistica Femminile : tante novità per la primavera 2018 : Ancora qualche settimana di preparativi e ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova si terrà l'edizione primaverile di Fantasy&Hobby , quest'anno in programma dal 9 al'11 marzo . La Fiera ...

Olio Capitale - la Campania alla Fiera dell'extravergine di Trieste : Per questo abbiamo ritenuto giusto abbinare Olio Capitale a Esof 2020, con convegni e dibattiti in cui andremo a capire il connubio tra scienza e Olio', spiega Antonio Paoletti, presidente della ...

Festival dell'edilizia leggera - ultimo giorno di eventi in Fiera Colori - decori e novità per la casa con musica e spettacoli : ... toccando argomenti come il risparmio energetico, la costruzione a secco e il risanamento edilizio; il tutto condito da spettacoli di grandi attrattiva. Fra le ultime tendenze la carta da parati che ...

Fim Fiera Internazionale della Musica a Milano nel 2018 incentrato sulla didattica : date e programma : Fim Fiera Internazionale della Musica si terrà a Milano nel 2018. Le date sono quelle comprese tra il 31 maggio e il 3 giugno, la location è Piazza Città di Lombardia a Milano, ingresso libero. Dal 31 maggio al 3 giugno, torna Fim Fiera Internazionale della Musica. Il programma è incentrato sulla formazione e sulla didattica. Sono previsti incontri con le scuole e con i professionisti del mondo della Musica del futuro che potranno prendere ...

Saviano : arriva la 'ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss alla Fiera dell'Est : I clan non si sentono più ospiti ma considerano la Slovacchia e gli altri Paesi come estensioni della Locride. Chi uccide giornalisti lancia un messaggio:...

Saviano : arriva la 'Ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss alla Fiera dell'Est : La Slovacchia scopre la mafia. Come drammaticamente accade sempre il sangue è l'unica prova dell'esistenza delle organizzazioni criminali. Ján Kuciak - come sembra ormai evidente dalle indagini - ha ...

Saviano : arriva la 'Ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss alla Fiera dell'Est : I clan non si sentono più ospiti ma considerano la Slovacchia e gli altri Paesi come estensioni della Locride. Chi uccide giornalisti lancia un messaggio:...