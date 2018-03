Federico II | il rettore | ' Tasse pazze? ' È solamente colpa degli iscritti'

Spazio - Cherenkov Telescope Array Observatory : Federico Ferrini nominato direttore : Dal marzo 2018 Federico Ferrini è il nuovo direttore del Cherenkov Telescope Array Observatory (Ctao) la cui sede centrale è in Italia a Bologna, presso una delle strutture dell’Istituto nazionale di astrofisica. Cta – spiega Media INAF – è il progetto per la realizzazione del più grande telescopio per raggi gamma al mondo ed è un progetto che fa parte della roadmap Esfri che indica le infrastrutture di ricerca di primario interesse ...