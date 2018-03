F1 Toro Rosso | Hartley | «Rivedremo i nostri piani»

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : Ferrari da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

F1 Toro Rosso - Key : «Honda avrà da noi tutta libertà necessaria» : TORINO - È stata una delle sorprese positive dei primi test la Toro Rosso , sia per le prestazioni dei giovani Hartley e Gasly, ma anche per l'affidabilità dimostrata dal motore Honda, che nelle ...

Formula 1 : presentate a Barcellona Haas VF18 - Force India VJM11 e Toro Rosso STR13 : Primo giorno di test a Barcellona e ultime tre presentazioni ufficiali per le monoposto del Mondiale 2018: unveiling bis per la Haas , poi è toccato a Force India , sempre rosa, e Toro Rosso SEGUI IL ...

F1 : presentata la nuova Toro Rosso a Barcellona. Nessuna rivoluzione sulla STR13 : Poco prima di scendere in pista nei test di F1 collettivi a Barcellona, è stata presentata la nuova STR13 della Scuderia Toro Rosso . I due piloti ufficiali Brendon Hartley e Pierre Gasly hanno tolto i velli sulla nuova monoposto italo-austriaca che da quest’anno adotterà il propulsore Honda, essendo l’unico team a “godere” della motorizzazione nipponica che tanto ha fatto discutere nel corso dell’esperienza in ...

NUOVA Toro Rosso STR 13/ Formula 1 - presentazione streaming video e tv : ecco la vettura di Gasly e Hartley : Diretta presentazione della NUOVA TORO ROSSO STR 13: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento della monoposto di Gasly e Hartley per la stagione 2018 della Formula 1.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:52:00 GMT)

Formula 1 - Toro Rosso : filming day a Misano. Sul bagnato e senza intoppi : Esordio bagnato per la nuova Toro Rosso , che sotto la pioggia, a Misano Adriatico è stata protagonista dello shakedown della STR13 , prima monoposto con power unit Honda. La vettura di Faenza è ...

Formula 1 - Prima foto della Toro Rosso STR13 : La Scuderia Toro Rosso ha pubblicato la Prima immagine ufficiale della nuova STR13, la monoposto nata tra Faenza e Bicester che sarà affidata a Brendon Hartley e Pierre Gasly nella prossima stagione di Formula 1.Fuori programma. Il team di Faenza è impegnato a Misano per il primo filming day della stagione, una sessione in cui da regolamento - possono essere percorsi fino a 100 chilometri. Si tratta di un momento particolarmente importante per ...