F1 Red Bull | Waché prende il posto di Newey come direttore tecnico

F1 Mercedes - Hamilton ci cRede : «Sfida a tre con Ferrari e Red Bull» : TORINO - Lewis Hamilton non si accontenta di una sfida tra Ferrari e Mercedes, come quella dell'anno scorso, ma spera in una lotta iridata aperta a più squadre. Tra di loro, il campione del mondo in carica mette la Red Bull, che potrebbe rappresentare una 'vera sfida' sia nel campionato piloti che in quello costruttori. I test pre stagionali hanno visto una Ferrari scattante, mentre Red ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «Ora abbiamo fiducia» : ROMA - Negli ultimi anni la Red Bull Racing è sempre partita in sordina migliorando le sue prestazioni durante l'estate, di pari passo con lo sviluppo dell'auto. Ma quest'anno è stato diverso. La ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «Siamo più pronti dell'anno scorso» : TORINO - Il buon pre season della Red Bull fa ben sperare la scuderia austriaca in vista della prossima stagione, che comincerà alla fine di marzo. Negli ultimi anni la Red Bull Racing è sempre ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le prime risposte. Mercedes davanti. Ferrari o Red Bull la prima inseguitrice? : La seconda serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Otto giorni nei quali vetture, piloti e team hanno dovuto affrontare condizioni meteo diverse e nel corso dei quali non si sono volute scoprire troppo le carte, dal punto di vista prestazionale, quanto concentrarsi sull’affidabilità delle vetture. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : giovedì 8 marzo. Ferrari - serve una risposta a Red Bull e Mercedes : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test di F1 , giovedì 8 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : giovedì 8 marzo. Ferrari - serve una risposta a Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Formula Uno (giovedì 8 marzo). A Barcellona andrà in scena la penultima giornata di prove: ci avviciniamo all’inizio del Mondiale, i piloti devono collaudare le proprie monoposto al meglio e trovare il giusto feeling e il migliore assetto per fare la differenza quando conterà. Tutti i driver hanno Testato diverse componenti, hanno provato dei long run e hanno provato anche a piazzare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (8 marzo)? Sebastian Vettel per rispondere a Red Bull e Mercedes : Giovedì 8 marzo si tornerà in pista a Barcellona per una nuova giornata di Test di Formula Uno. Sul circuito catalano andrà in scena il penultimo atto di queste prove che precedono l’inizio del Mondiale di F1 previsto tra tre settimane in Australia. Ferrari, Red Bull e Mercedes hanno dato risposte altalenanti e la giornata di oggi servirà alle varie scuderie per capire ulteriormente il potenziale delle proprie monoposto e quali sono gli ...

F1 - Max Verstappen : “Questa Red Bull è migliore di quella dell’anno scorso. Risposte confortanti” : Terzo tempo quest’oggi, +0″253 più lento della Ferrari di Sebastian Vettel, Max Verstappen (Red Bull) è parso soddisfatto al termine di questa prima giornata della seconda tranche dei test collettivi di Barcellona (Spagna), avendo coperto 127 tornate ma avuto anche un problema tecnico nel pomeriggio. “E’ andato tutto bene, penso che la cosa più importante, ovviamente, fosse mettere insieme il maggior numero di giri ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quinta giornata. Sebastian Vettel impressiona con 168 giri - mentre la Mercedes si nasconde. Primi problemi per Red Bull e McLaren : Ha preso il via la seconda, ed ultima, settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Finalmente team e piloti hanno trovato il vero clima catalano. Addio dunque a pioggia, neve e temperature glaciali. La giornata odierna, infatti, si è disputata sotto un bellissimo sole con la colonnina di Mercurio che si atTestava sui 15°. Il lavoro in pista se n’è ovviamente giovato, con molti protagonisti oltre i 100 giri, ...

Formula 1 - Wolff : 'Sembriamo vicini - Red Bull forse più di Ferrari' : La Mercedes è tornata in pista a Barcellona per i test prima dell'inizio della nuova stagione. Valtteri Bottas ha girato in mattinata, mentre Lewis Hamilton è stato impegnato soprattutto nel ...

