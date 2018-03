: Ex spia Kgb, tracce nervino in pizzeria - NotizieIN : Ex spia Kgb, tracce nervino in pizzeria - monica_morariu : @laltrodiego Quello che hanno seminato questi del PD, adesso raccoglie!! Dovete sparire per sempre in special mod… - FalluccaMarco : RT @EnnioRemondino: A PROPOSITO SI SPIE DA GUERRA FREDDA, UN VECCHIO REPORTAGE RAI CHE VAL LA PENA DI RIVEDERE - #KarelKoecher, la più gran… -

Il gasche ha avvelenato l'exrussa Sergei Skripal e sua figlia, Yulia, è stato trovato nel ristorante italiano a Salisbury dove i due avevano mangiato domenica scorsa,prima che fossero trovati un paio d'ore più tardi, incoscienti e a poca distanza. Lo ha reso noto la Bbc. La sostanza è stata rilevata nellaZizzi, che gli inquirenti stanno ispezionando per cercare di determinare chi ci sia dietro l'avvelenamento di Skripal e sua figlia,ancora ricoverati in ospedale in condizioni critiche.(Di domenica 11 marzo 2018)