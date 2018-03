Enrico Morando | Il Def? Pronti al rinvio se c' è una maggioranza

huffingtonpost

(Di domenica 11 marzo 2018) "L'esecutivo di cui mi onoro di far parte sta preparando le basi analitiche per il. Se in vista della scadenza per la presentazione del Documento si sarà appalesata la possibilità di un nuovo governo, credo che l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni ne prenderà atto e rinvierà la scadenza di alcune settimane per dare modo al nuovo governo di elaborare il suoe di presentarlo al Parlamento.In caso contrario, il compito toccherebbe all'attuale esecutivo". Così, viceministro dell'Economia, in un'intervista al Mattino."Nelle pagine fondamentali sono due: la prima contiene la tabella di finanza pubblica a legislazione vigente per il prossimo triennio. La seconda la tabella per il triennio successivo", spiega. "È evidente che il nostro governo non è in grado di elaborare la seconda tabella. Quindi il governo ...