Eni entra negli Emirati Arabi | quota in due concessioni offshore Gentiloni ad ad Abu

Eni cede 10% Zohr ed entra in Emirati : ROMA, 11 MAR - Eni firma ad Abu Dhabi due 'Concession Agreement' per l'ingresso con una quota del 5% nel giacimento a olio di Lower Zakum e con una quota del 10% nei giacimenti a olio, condensati e ...

Caso di mEningite al Santa Corona - avviata la profilassi per chi è entrato in contatto con la paziente : Una donna di 53 anni è ricoverata in rianimazione presso l'ospedale Policlinico San Martino di Genova a causa di una sepsi meningococcica. La donna è arrivata al Pronto soccorso intorno alle 12.30 con ...

Intesa tra Eni e Mit di Boston per costruire centrali a fusione : Produrre energia pulita dalla fusione dell'idrogeno. È l'obiettivo di un accordo siglato dall'Eni con il Commonwealth Fusion Systems , Cfs, , azienda nata nel grembo del Massachusetts Institute of ...

Fusione nucleare - Eni e Mit insieme. L'obiettivo : una centrale in 15 anni : La società del cane a sei zampe acquisirà una quota del capitale di Commonwealth Fusion Systems, nata come spin-out del Massachusetts Institute of Technology. Piano in tre fasi

ArmEnia-Italia : Davoli - Osce - ad 'Armenpress' - concentrati su ricerca soluzione politica a conflitto Nagorno-Karabakh : Erevan, 07 mar 09:49 - , Agenzia Nova, - La presidenza italiana dell'Osce non risparmierà alcuno sforzo per aiutare e facilitare un accordo fra Armenia e Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh... , Res,

Alla Central Michigan University un ragazzo di 19 anni ha ucciso i gEnitori arrivati in visita : Uno studente di 19 anni ha ucciso i suoi genitori in un dormitorio della Central Michigan University. James Eric Davis, come riferisce l’edizione online del Detroit Free Press, è ricercato dAlla polizia di Mount Pleasant dopo il duplice omicidio compiuto stamane nel campus del college. Nell’ultimo giorno di attività didattica prima dello «spring br...

Come entrare nel mondo del lusso attraverso la sostEnibilità : L’onda verde della sostenibilità è sbarcata anche sul web. Il cambiamento climatico, la riduzione delle biodiversità, la scarsità delle risorse, la crescita della popolazione e della domanda hanno smosso le coscienze. Il lusso utilizza molti prodotti che arrivano dalla natura. Per le maison del lusso Come Kering non è solo questione di etica, ma è una precauzione per continuare il proprio business. Sono già diverse le iniziative in questa ...

Minori orfani - Manuela Lanzarin : 'aumentano le risorse al fondo regionale per i ragazzi che perdono uno o entrambi i gEnitori' : " Purtroppo i casi dolorosi di cronaca sono tanti e complessi. Come il ragazzino di Meolo che nel settembre scorso ha perso l'intera famiglia nel tragico incidente delle solfatara di Pozzuoli e che ...

“Eros e io…”. Michelle Hunziker senza frEni vuota il sacco su loro due. Un grande amore - un divorzio complicato e poi una nuova famiglia per entrambi. Ma… cosa ha confessato la svizzera : Michelle Hunziker la star dell’ultimo Festival di Sanremo, la conduttrice dal sorriso contagioso che in ogni programma televisivo dove mette la firma è un successo assicurato. Ma anche Michelle Hunziker moglie, mamma e pure figlia. La svizzera ha aperto il suo cuore a L’Intervista di Maurizio Costanzo, dove ha ripercorso le tappe più importanti e anche più dolorose della sua vita. Come il difficile rapporto col padre, che era ...

DomEnica 25 febbraio la Ztl centrale sarà chiusa alle auto : In quel tratto di strada il personale del Centro Scienza Onlus svolgerà attività di animazione e di educazione rivolta a bambini e adulti.

Uccise i gEnitori a colpi di accetta con un complice : entrambi condannati a 18 anni : Il gup del tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 18 anni i due ragazzi imputati per l'omicidio premeditato di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, marito e moglie assassinati un anno fa in camera da letto a Pontelangorino, nel Ferrarese.