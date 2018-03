Emirati Arabi Uniti | Eni acquista partecipazione in concessioni offshore

Judo : gli Emirati Arabi Uniti “acquistano” tre judoka dalla Mongolia : Se nello scorso quadriennio avevano naturalizzato in blocco la nazionale moldava di Judo , venendo ripagati con due medaglie mondiali firmate da Victor Scvortov ed Ivan Remarenco e da una medaglia di bronzo olimpica con Sergiu Toma, ora gli Emirati Arabi Uniti sembrano aver puntato con decisione sulla naturalizzazione di tre atleti mongoli, con l’obiettivo di presentarli in gara a maggio, giusto in tempo per l’inizio delle ...

Spazio : 3mila cittadini degli Emirati Arabi Uniti si sono candidati per diventare astronauti : Oltre tremila i cittadini degli Emirati Arabi Uniti che si sono candidati per entrare nell’UAE Astronaut Programme: lo ha annunciato il responsabile del programma. Secondo il Mohammed bin Rashid Space Center, le donne che puntano a contribuire agli esperimenti scientifici internazionali sono numerose: un candidato su quattro è donna. Le selezioni dovrebbero concludersi entro fine anno. Gli Emirati puntano ad inviare entro cinque anni il ...

MSC Crociere presenta una grande novità : l’India e nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti [INFO e DETTAGLI] : MSC Crociere , la più grande compagnia crocieristica del mondo a capitale privato, sta potenziando la propria offerta grazie all’aggiunta di nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti introducendo una seconda nave, MSC Lirica. Con nuove Crociere da 11 e 14 notti, MSC Lirica debutterà negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2018, offrendo itinerari più lunghi, due overnight a Dubai e, per la prima volta, Crociere in India. L’arrivo di MSC Lirica ...

Svolta in Arabia Saudita ed Emirati Arabi : debutta l'Iva : MILANO - Rimpolpare il bilancio pubblico e tagliare almeno in parte la dipendenza dal petrolio, in tempi di prezzi bassi (seppur recentemente in ripresa) e senza nuove risalite all'orizzonte per il ...