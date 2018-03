Emergenza in Veneto | l' allarme dei vigili del fuoco | ' Tagli e carenza d' organico'

Veneto : assessore regionale - su Emergenza frane il governo batta un colpo : Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - “Una delle emergenze su cui non si può continuare a far finta di nulla è quella delle frane , per questo abbiamo chiesto più volte al governo nazionale di battere un colpo in tal senso”. A dirlo è l’ assessore regionale alla Difesa del Suolo Cristiano Corazzari che evide

Veneto : assessore regionale - su Emergenza frane il governo batta un colpo (2) : (AdnKronos) - “Tra gli interventi improcrastinabili – evidenzia l’ assessore - , oltre a quelli sul Rusecco del già citato San Vito di Cadore che pure abbiamo reso più sicuro, solo per citarne alcuni ci sono certamente quelli di Cortina sul Bigontina, di Zoldo sul Maè, in Agordino sul Fiorentina, ad

Maltempo : stato d’Emergenza in Veneto - delibera pubblicata in Gazzetta : pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza per il Veneto, “in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017“. L'articolo Maltempo: stato d’emergenza in Veneto, delibera pubblicata in Gazzetta sembra essere il primo su Meteo Web.