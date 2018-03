Elezioni | Salvini | ' Prima il governo | poi faremo il congresso'

SONDAGGI GOVERNO Elezioni 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Elezioni 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Elezioni - Scanzi : “Renzusconi? Temo che non sia finito. Uno in salsa salviniana non è da escludere del tutto” : “Renzusconi? Temo che non sia affatto morto e sepolto. Secondo me, un Renzusconi in salsa salviniana non è da escludere del tutto”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber circa i prossimi scenari post-Elezioni, citando il suo libro e spettacolo. E spiega i motivi: “Renzi non è finito, Berlusconi è bravo ad accalappiare consensi. E al centrodestra ...

Elezioni : Genovese (FI) - mandato a Salvini ma dovrà dialogare con tutti : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Credo che il presidente Mattarella non potrà fare altro che dare a Matteo Salvini il mandato per formare un governo. Penso che andremo incontro a un governo di minoranza che avrà come zoccolo duro la coalizione di centrodestra la quale dovrà però dialogare di volta in

Elezioni - Bossi : “183 parlamentari? Salvini ha eguagliato i numeri che avevo preso io ai tempi della secessione” : “L’Italia ha un problema, la cassa dell’Inps è vuota e ci sono 16milioni di pensionati da mantenere. Non ho capito dove il M5s andrebbe a prendere i soldi per il reddito di cittadinanza. I numeri hanno la testa dura. Salvini premier? Diventa premier, ha preso i voti e Berlusconi lo sostiene”. Così Umberto Bossi a margine della riunione della Lega con i deputati eletti. L'articolo Elezioni, Bossi: “183 parlamentari? ...

Elezioni 2018 - è nelle periferie che Salvini ha vinto : la sinistra operaia è diventata destra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...

MATTEO SALVINI - "MANOVRA CON MENO TASSE"/ No governi tecnici : “altrimenti subito nuove Elezioni” : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e rilancia su provvedimenti economici post Elezioni: "manovra con MENO tasse, a Bruxelles saranno contenti". Sfida all'Ue e ipotesi governo (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Salvini : nuovo governo che può governare o si torna a Elezioni : Milano, 9 mar. , askanews, 'O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani'. Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. 'La ...

Nuovo governo? Salvini : “O ce n’è uno politico o si torna alle Elezioni” : “O c’è un governo o la parola torna agli italiani”: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Milano. “Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione o al partito più votato – ha aggiunto in una conferenza stampa – Ma credo poco ai governi tecnici a tempo per fare una o due riforme, che rischiano di essere al servizio di Bruxelles“. L'articolo Nuovo governo? ...

Elezioni - Salvini : “Senza governo si torna al voto? Sicuramente non facciamo pastrocchi” : “Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti della Lega a Milano, a chi gli domanda se si tornerà a votare laddove non si riuscisse a formare un governo. E della possibilità che il presidente del Veneto Luca Zaia possa essere premier alternativo a lui se non si riuscisse a formare il governo, “ho parlato con Luca ...

Berlusconi - “il candidato è Salvini”/ “No a nuove Elezioni” : l'ipotesi Luca Zaia e la smentita - "una manfrina" : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:52:00 GMT)

BERLUSCONI - “IL CANDIDATO È SALVINI”/ “No a nuove Elezioni” : i tre scenari e la ‘soluzione’ Luca Zaia : Forza Italia, Silvio BERLUSCONI: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Berlusconi - Forza Italia/ “Il candidato è Salvini : no a nuove Elezioni - io in prima linea” : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Chiederemo sostegno su punti in Parlamento”. Mattarella : “Il Paese ha bisogno di responsabilità” : “Non penso ad accordi con partiti, come ho detto già. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né col Pd né coi 5 Stelle né con la Boldrini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull’ipotesi di un governo di centrodestra, al termine ...