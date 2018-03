Elezioni | Emiliano | “Calenda nel Pd? Uno così non lo voglio vicino Renzi fa suo partito?

Elezioni - Emiliano (Pd) : “M5s? Con 11 milioni di voti ha diritto di governare. Errore ignorare una tale forza” : “ignorare una grande forza di popolo come il M5S, che tutela soprattutto quelli che contano poco o niente nella società italiana, è stato un Errore gravissimo del Pd. Dovevamo farlo noi quel lavoro”. E’ il duro bilancio post-elettorale espresso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervistato da Giovanni Minoli a Faccia a Faccia (La7). Il politico dem esprime stupore per le dimissioni annunciate di Matteo ...

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Lei è un grillino”. “Io sono iscritto al Pd - l’ho fondato e sono una persona libera” : Botta e risposta a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. L’ex sindaco di Bari esordisce, commentando l’intervista a Eugenio Scalfari: “sono molto felice che lui abbia avuto questa definitiva intuizione sul M5S, io lo avevo capito già tre anni fa, quando ho vinto le Elezioni regionali in Puglia e ho proposto alcuni esponenti del movimento come assessori. ...

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Il suo segretario è Renzi”. “Si è dimesso. So che è un dramma per lei e Berlusconi” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo osserva: “Il suo segretario è Matteo Renzi, eletto dalle primarie dove lei è stato sconfitto”. “No, quello non è più il segretario” – ribatte Emiliano – “si è dimesso. Lo so che per lei e Berlusconi è un dramma”. Si scatena in studio la polemica, coinvolgendo anche il giornalista di ...

Elezioni - il braccio destro di Michele Emiliano (Pd) è socio del candidato M5s in Puglia : Claudio Stefanazzi, capo di gabinetto della Regione Puglia, è in affari con Gianmauro Dell'Olio, candidato del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di...

Elezioni politiche - Olivieri e Canonico a Michele Emiliano : 'Se il PD perde tu e Decaro ve ne andate?' : Il 4 marzo si avvicina inesorabile e la campagna elettorale impazza, tra promesse più o meno fattibili, patti che ogni giorno vacillano da una parte e dall'altra, epurazioni, inchieste della ...

