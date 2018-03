Elezioni : a Vicenza il dem Dalla Rosa punta al dopo Variati (3) : (AdnKronos) - Tra le liste civiche sta crescendo molto quella di centrodestra che fa capo a Francesco Rucco, già consigliere comunale delle amministrazioni precedenti, ed ex area An, che dopo il risultato delle Elezioni politiche ha annunciato di voler farsi promotore di un tavolo su cui riunire tut

Elezioni : a Vicenza il dem Dalla Rosa punta al dopo Variati : Vicenza, 11 mar. (AdnKronos) – In Veneto sono solo due i capoluoghi di Provincia che andranno al voto a maggio per le Elezioni amministrative: Vicenza e Treviso. Nel capoluogo berico, finisce l’era Variati. L’esponente di lungo corso democristiano della prima ora e poi nel Pd, voleva lasciare la sua poltrona di primo cittadino al suo fedelissimo, e attuale vicesindaco, Jacopo Bulgarini d’Elci. E invece, il responso delle ...

Elezioni : Apindustria Vicenza - a chi governerà dico : costruire e non distruggere : Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente”. Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle Elezioni politiche di domenica. “Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la ...

Elezioni : Confindustria Vicenza - inviteremo eletti a confronto con imprenditori : Vicenza, 5 mar. (AdnKronos) – ‘Gli italiani hanno deciso di dare avvio alla Terza Repubblica, è evidente a tutti che si tratta di un cambiamento epocale che rivoluziona gli assetti precedenti. Seppur con differenze non banali tra le diverse aree del Paese, dalle urne escono vincitori e sconfitti in maniera più chiara e netta di quanto siamo abituati”, Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza, commenta così ...

Elezioni : Acli Vicenza - alle urne ha vinto la democrazia : Vicenza, 5 mar. (AdnKronos) - “Sul risultato della tornata elettorale si possono fare varie considerazioni, ma una cosa è certa: ad aver vinto è la democrazia e la voglia del popolo di ritornare ad essere protagonista delle decisioni per il futuro del Paese”. Con queste parole il presidente provinci

Elezioni : a Vicenza debutto dell'outsider di Fi Fabio Franceschi : Vicenza, 8 feb. (AdnKronos) - Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta, la stamperia piu' grande d'Europa, si e' presentato oggi ai vicentini in occasione dell' apertura della campagna elettorale che lo vedra' impegnato nelle liste di Forza Italia nel collegio di Vicenza insieme ai colleghi Ren